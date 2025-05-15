Фразы, за которыми скрывается эмоциональное насилие — как часто вы их слышите

Это не норма — фразы, которые говорят об эмоциональном насилии
Насилие — это не только о физическом воздействии. Некоторые партнеры эмоционально издеваются над вторыми половинками и через слова пытаются лишить человека свободы воли, манипулировать и взять под контроль. Определить, что рядом с вами именно такой человек, можно по его фразам.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие фразы свидетельствуют об эмоциональном насилии
"Тебе просто кажется"
Эта фраза — попытка манипулировать вашими чувствами. Также партнер может говорить о том, что все не так, как вы себе придумали. Таким образом он перекладывает ответственность на вас и давит.
"Ты постоянно все преувеличиваешь"
Если вам постоянно говорят, что вы делаете из мухи слона, это тоже может свидетельствовать о проблемах в отношениях. Такое эмоциональное насилие направлено на то, чтобы обесценить вас.
"Я никогда такого не говорил"
Часто партнер, который пытается манипулировать вами, говорит о том, что вам все показалось. Он не признает свою вину и всегда обвиняет вас в том, что вы все придумали.
"Ты сама виновата"
Об эмоциональном насилии свидетельствует перекладывание ответственности на вас. Партнер может манипулировать вами, заявляя, что если бы вы вели себя по-другому, неприятности бы не случилось.
"Ты драматизируешь и слишком чувствительна"
Это еще одна фраза, которая свидетельствует об эмоциональном насилии в отношениях. Так партнер опять же пытается обвинить вас в проблеме и поставить под сомнение ваши чувства.
"Это была просто шутка"
Часто вторая половинка может прикрываться тем, что вы воспринимаете все слишком серьезно. Мол, вы всегда не понимаете шуток. Однако, юмор — это о том, когда смешно вам обоим. Если же это оскорбляет вас, стоит обсудить это с партнером.
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