Три звички, які руйнують стосунки — чи є вони у вас

Любов не зникає раптово — звички, що руйнують найміцніші стосунки
Будь-які стосунки можуть зійти нанівець, якщо над ними не працювати. Гармонія в парі може зникнути і хоч повернути її не легко, все ж це реально. Варто викорінити три звички, які знищують щасливі відносини.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Звички, які руйнують стосунки
Нездатність висловлювати емоції
Якщо ви чи партнер не говорите вголос про свої емоції та приховуєте їх, це призведе до холоду та відчуження у стосунках. Важливо прибрати цю звичку із життя та навчитись висловлювати емпатію. Говоріть про свої почуття відверто, якщо хочете довірливих відносин.
Спроба змінити кохану людину
Чим більше ви будете намагатись змінити людину, яка поруч з вами, тим більше взаємної неприязні буде у вас обох. Обирайте того партнера, який підходить вам за поглядами та звичками й не намагайтесь переробити його. Важливо навчитись приймати людину такою, як вона є.
Відсутність інтересів поза стосунками
Відсутність особистого життя поза любовними стосунками — найгірше, що ви можете зробити. Через це зазвичай виникає гіперприв'язаність до партнера. Часто це переростає у залежність. Варто знайти себе поза відносинами, розвиватись та займатись улюбленою справою.
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