Три звички, які руйнують стосунки — чи є вони у вас

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Будь-які стосунки можуть зійти нанівець, якщо над ними не працювати. Гармонія в парі може зникнути і хоч повернути її не легко, все ж це реально. Варто викорінити три звички, які знищують щасливі відносини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Нездатність висловлювати емоції

Якщо ви чи партнер не говорите вголос про свої емоції та приховуєте їх, це призведе до холоду та відчуження у стосунках. Важливо прибрати цю звичку із життя та навчитись висловлювати емпатію. Говоріть про свої почуття відверто, якщо хочете довірливих відносин.

Погані стосунки між парою. Фото: Pexels

Спроба змінити кохану людину

Чим більше ви будете намагатись змінити людину, яка поруч з вами, тим більше взаємної неприязні буде у вас обох. Обирайте того партнера, який підходить вам за поглядами та звичками й не намагайтесь переробити його. Важливо навчитись приймати людину такою, як вона є.

Відсутність інтересів поза стосунками

Відсутність особистого життя поза любовними стосунками — найгірше, що ви можете зробити. Через це зазвичай виникає гіперприв'язаність до партнера. Часто це переростає у залежність. Варто знайти себе поза відносинами, розвиватись та займатись улюбленою справою.

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