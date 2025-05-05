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Чому згасає пристрасть у парі — тонкі сигнали, які ми ігноруємо

5 травня 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Коли пристрасть згасає — як повернути близькість між партнерами
Погані стосунки у парі. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

З часом стосунки у парі можуть псуватись. Це стосується і емоційного потягу одне до одного, і фізичного. Варто розуміти, як підігрівати почуття постійно та чому жінка може стати небажаною для свого коханого.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Побут вбиває почуття

Якщо раніше ви були легкою, усміхненою дівчиною, яка постійно фліртувала та посміхалась, а зараз з головою пішли у побут, ваш чоловік може дещо охолонути. Не варто падати у крайнощі та старатись контролювати все. При цьому, важливо, аби й сам партнер давав вам можливість відпочивати та знімав з вас частину обов'язків.

Знижується рівень тестостерону

На рівень тестостерону можуть впливати стрес, тривожність чи переживання. Для чоловіків, так само як і для жінок, важливо мати хороший настрій та не жити у постійному переживанні. Високий кортизол впливає на те, що потяг до партнерки автоматично знижується. Поговоріть з чоловіком та допоможіть розв'язати проблеми, якщо вони є.

Чому чоловік може перестати хотіти жінку
Пара лежить у ліжку. Фото: Freepik

Жінка не проявляє ініціативу

Якщо ви раніше писали першою, фліртували та виявляли тепло, а тепер цього не робите, це може стати причиною дзеркальної поведінки партнера. Несвідомо чоловік зчитує холод та перестає проявляти почуття.

Інтим став угодою

Не варто перетворювати цей процес на спільну угоду про взаємовигоду. Якщо ви маніпулюєте партнером у цьому плані, варто чекати на те, що чоловік просто відмовиться від близькості. Без емоційної віддачі для партнера це стає просто фізіологічною розрядкою, не більше.

Життя у різних світах

Проблемою в інтимних стосунках може стати різний світогляд партнерів. Якщо, умовно, він хоче тиші, а вона — уваги, то можуть бути проблеми. Якщо це ще й замовчується, обоє партнерів просто закриваються. Варто завжди говорити та підтримувати одне одного. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як завершити будь-яку сварку красиво. Це змінить ваші стосунки назавжди.

Також ми розповідали про те, які червоні прапорці у поведінці чоловіка не можна ігнорувати. Не варто терпіти такого.

психологія відносини цікаві факти стосунки чоловіча психологія
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08:15 Прописка у будинку 2025 — чи вистачить на всіх квадратних метрів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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