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Почему угасает страсть в паре — сигналы, которые мы игнорируем

5 мая 2025 07:40
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Когда страсть угасает — как вернуть близость между партнерами
Плохие отношения в паре. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Со временем отношения в паре могут портиться. Это касается и эмоционального влечения друг к другу, и физического. Стоит понимать, как подогревать чувства постоянно и почему женщина может стать нежеланной для своего любимого.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Быт убивает чувства

Если раньше вы были легкой, улыбчивой девушкой, которая постоянно флиртовала и улыбалась, а сейчас с головой ушли в быт, ваш мужчина может несколько остыть. Не стоит падать в крайности и стараться контролировать все. При этом, важно, чтобы и сам партнер давал вам возможность отдыхать и снимал с вас часть обязанностей.

Снижается уровень тестостерона

На уровень тестостерона могут влиять стресс, тревожность или переживания. Для мужчин, так же как и для женщин, важно иметь хорошее настроение и не жить в постоянном переживании. Высокий кортизол влияет на то, что влечение к партнерше автоматически снижается. Поговорите с мужем и помогите решить проблемы, если они есть.

Чому чоловік може перестати хотіти жінку
Пара лежит в постели. Фото: Freepik

Женщина не проявляет инициативу

Если вы раньше писали первой, флиртовали и проявляли тепло, а теперь этого не делаете, это может стать причиной зеркального поведения партнера. Бессознательно мужчина считывает холод и перестает проявлять чувства.

Интим стал сделкой

Не стоит превращать этот процесс в совместное соглашение о взаимовыгоде. Если вы манипулируете партнером в этом плане, стоит ждать того, что мужчина просто откажется от близости. Без эмоциональной отдачи для партнера это становится просто физиологической разрядкой, не более.

Жизнь в разных мирах

Проблемой в интимных отношениях может стать разное мировоззрение партнеров. Если, условно, он хочет тишины, а она — внимания, то могут быть проблемы. Если это еще и замалчивается, оба партнера просто закрываются. Стоит всегда говорить и поддерживать друг друга.

Напомним, ранее мы писали о том, как завершить любую ссору красиво. Это изменит ваши отношения навсегда.

Также мы рассказывали о том, какие красные флажки в поведении мужчины нельзя игнорировать. Не стоит терпеть такого.

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