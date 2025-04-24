Одна фраза, яка здатна змінити хід будь-якої сварки

Чоловік та жінка сваряться. Фото: Pexels

Інколи сварки у стосунках заходять настільки далеко, що накопичені образи перетворюються в нескінченний потік критики в сторону одне одного. Однак навіть найемоційніший конфлікт можна вирішити словами. Припинити сварку красиво допоможе всього одна фраза.

Про це розповіла психолог Кейт Мерфі у своїй книзі "Ти не слухаєш".

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Одна фраза, яка допоможе припинити сварку

За словами психологині, багато пар не вміють спілкуватись без гарячої сварки. Однак, коли ми чуємо, як під час скандалу на нас сиплються звинувачення в чомусь, ми випалюємо відповідь у вигляді негативної реакції. Часом, люди навіть не встигають дослухати співрозмовника.

Розрядити напруженість сварки здатна всього лише одна фраза. Для конструктивного діалогу варто стати хорошим слухачем. Скажіть своєму партнеру: "Я чую тебе".

Конфлікт між чоловіком та жінкою. Фото: Pexels

Такі слова замість заперечення змусять партнера почуватись спокійніше та вгамують запал емоцій. Одна проста фраза вказує на те, що тебе хочуть зрозуміти. Звичайно, помиритись тієї ж миті вам навряд чи вдасться, але скандал точно припиниться.

Якщо не розвивати навичку слухати партнера, то всі сварки будуть виглядати як обмін образами. Це не вирішить жодних проблем, а тільки накопичить їх. Поводитись правильно під час конфлікту в самому його розпалі, звичайно, важко. Однак варто розуміти, що ці зусилля варті того.

Нагадаємо, раніше ми писали про найбільшу помилку пар, яка руйнує хороші стосунки. Її роблять майже усі.

Також ми розповідали про те, які питання варто поставити своєму партнеру. Вони можуть покращити ваші стосунки, або ж підсвітити проблеми.