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Слова, которые меняют все — как завершить ссору красиво

24 апреля 2025 11:45
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Одна фраза, которая способна изменить ход любой ссоры
Мужчина и женщина ссорятся. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Иногда ссоры в отношениях заходят настолько далеко, что накопленные обиды превращаются в бесконечный поток критики в сторону друг друга. Однако даже самый эмоциональный конфликт можно решить словами. Прекратить ссору красиво поможет всего одна фраза.

Об этом рассказала психолог Кейт Мерфи в своей книге "Ты не слушаешь".

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Одна фраза, которая поможет прекратить ссору

По словам психолога, многие пары не умеют общаться без горячей ссоры. Однако, когда мы слышим, как во время скандала на нас сыплются обвинения в чем-то, мы отвечаем в виде негативной реакции. Порой, люди даже не успевают дослушать собеседника.

Разрядить напряженность ссоры способна всего лишь одна фраза. Для конструктивного диалога стоит стать хорошим слушателем. Скажите своему партнеру: "Я слышу тебя".

Яка одна фраза може припинити конфлікт
Конфликт между мужчиной и женщиной. Фото: Pexels

Такие слова вместо отрицания заставят партнера чувствовать себя спокойнее и утолят пыл эмоций. Одна простая фраза указывает на то, что тебя хотят понять. Конечно, помириться в тот же момент вам вряд ли удастся, но скандал точно прекратится.

Если не развивать навык слушать партнера, то все ссоры будут выглядеть как обмен оскорблениями. Это не решит никаких проблем, а только накопит их. Вести себя правильно во время конфликта в самом его разгаре, конечно, трудно. Однако стоит понимать, что эти усилия стоят того.

Напомним, ранее мы писали о самой большой ошибке пар, которая разрушает хорошие отношения. Ее делают почти все.

Также мы рассказывали о том, какие вопросы стоит задать своему партнеру. Они могут улучшить ваши отношения, или же подсветить проблемы.

психология конфликт полезные советы отношения психология отношений
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