Жіноча помилка, яка призводить до розлучень — її робить більшість

Головна причина розлучень — чому майже завжди винна жінка
Чимало жінок не можуть побудувати щасливі та здорові стосунки. Це стається не через те, що з ними щось не так. Просто багато хто пропускає на початку відносин найважливіше та піддається емоціям. А згодом, між парою виникають непорозуміння та конфлікти, які врешті призводять до розставання.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Найпоширеніша причина розлучень
Часто жінки плутають романтизовану ейфорію закоханості зі справжнім коханням. Коли стосунки тільки зароджуються, чоловік здається найкращим та "саме тим". Однак нерідко таке відчуття виникає через гормони, а не від справжнього кохання.
У перші місяці відносин партнера обирає не жінка, а її внутрішні травми. Вона шукає те, що допоможе їй закрити дефіцит відчуттів. За людину, яка здається розв'язанням усіх проблем, психіка одразу ж "чіпляється". Зрештою жінка починає стосунки з образом, який сама вигадала, не дивлячись на те, яка людина дійсно поруч з нею.
Після вгамування гормонального вихору рожеві окуляри з тріском падають. Чи не аж тоді партнерка починає бачити справжню людину, з якою вона будує стосунки. Далеко не завжди чоловік є таким, як його бачила жінка. Саме тоді виникає розчарування, образа та відчуття наче тебе обдурили.
Побудувати здорові стосунки можна тільки тоді, коли травми минулого пропрацьовано. Гармонія у парі — це про спокій, затишок та безпеку. Це немає нічого спільного зі сплесками емоцій та драматичними історіями.
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