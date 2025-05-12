Жіноча помилка, яка призводить до розлучень — її робить більшість

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Чимало жінок не можуть побудувати щасливі та здорові стосунки. Це стається не через те, що з ними щось не так. Просто багато хто пропускає на початку відносин найважливіше та піддається емоціям. А згодом, між парою виникають непорозуміння та конфлікти, які врешті призводять до розставання.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Часто жінки плутають романтизовану ейфорію закоханості зі справжнім коханням. Коли стосунки тільки зароджуються, чоловік здається найкращим та "саме тим". Однак нерідко таке відчуття виникає через гормони, а не від справжнього кохання.

У перші місяці відносин партнера обирає не жінка, а її внутрішні травми. Вона шукає те, що допоможе їй закрити дефіцит відчуттів. За людину, яка здається розв'язанням усіх проблем, психіка одразу ж "чіпляється". Зрештою жінка починає стосунки з образом, який сама вигадала, не дивлячись на те, яка людина дійсно поруч з нею.

Погані стосунки у парі. Фото: Freepik

Після вгамування гормонального вихору рожеві окуляри з тріском падають. Чи не аж тоді партнерка починає бачити справжню людину, з якою вона будує стосунки. Далеко не завжди чоловік є таким, як його бачила жінка. Саме тоді виникає розчарування, образа та відчуття наче тебе обдурили.

Побудувати здорові стосунки можна тільки тоді, коли травми минулого пропрацьовано. Гармонія у парі — це про спокій, затишок та безпеку. Це немає нічого спільного зі сплесками емоцій та драматичними історіями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що є червоним прапорцем у стосунках. Токсична поведінка може бути замаскована під турботу.

Також ми розповідали про те, яких жінок не хочуть відпускати чоловіки. Таких партнерок цінують та носять на руках.