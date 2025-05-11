У здорових стосунках цього не роблять ніколи — чого краще уникати

Закохана пара. Фото: Freepik

Здорові стосунки мають бути побудовані на взаємоповазі, любові та вірності. Якщо ви хочете, аби ваш союз був міцним й тривалим, варто проговорити з партнером про головні правила чи навіть заборони, які будуть діяти у вашій парі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Заборона на погрозу розійтись

Ультиматум про розлучення ніщо інше, як маніпуляція. Цього не має бути у щасливих стосунках, тож введіть собі за правило уникати таких фраз та погроз в сторону одне одного.

Заборона на ігнорування

Здорові стосунки та ігнорування партнера — речі не поєднувані. Якщо ви не хочете зараз говорити з людиною, скажіть про це прямо та попросіть трохи часу, але не грайте у мовчанку.

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Заборона на вияснення стосунків на людях

Виясняти стосунки варто не на публіці, а удвох з партнером. Введіть за правило не сваритись при інших людях, аби ваша пара була щасливою.

Заборона на замовчування

Будь-який конфлікт тільки погіршить замовчування проблем. Якщо комусь із партнерів щось не подобається, варто говорити про це одразу.

Заборона на приниження та хамство

Така поведінка — це найвищий ступінь не поваги до партнера. Вам варто обговорити неможливість такого ставлення одне до одного та дотримуватися цього правила, аби стосунки були здоровими й міцними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому може згасати пристрасть у парі. Є тривожні сигнали, які вкажуть на це.

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