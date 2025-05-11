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Головна Психологія Збережуть кохання — п'ять заборон у здорових стосунках

Збережуть кохання — п'ять заборон у здорових стосунках

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Дата публікації: 11 травня 2025 10:36
У здорових стосунках цього не роблять ніколи — чого краще уникати
Закохана пара. Фото: Freepik

Здорові стосунки мають бути побудовані на взаємоповазі, любові та вірності. Якщо ви хочете, аби ваш союз був міцним й тривалим, варто проговорити з партнером про головні правила чи навіть заборони, які будуть діяти у вашій парі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які заборони мають бути у здорових стосунках

Заборона на погрозу розійтись

Ультиматум про розлучення ніщо інше, як маніпуляція. Цього не має бути у щасливих стосунках, тож введіть собі за правило уникати таких фраз та погроз в сторону одне одного.

Заборона на ігнорування

Здорові стосунки та ігнорування партнера — речі не поєднувані. Якщо ви не хочете зараз говорити з людиною, скажіть про це прямо та попросіть трохи часу, але не грайте у мовчанку.

Які мають бути заборони у здорових стосунках
Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Заборона на вияснення стосунків на людях

Виясняти стосунки варто не на публіці, а удвох з партнером. Введіть за правило не сваритись при інших людях, аби ваша пара була щасливою.

Заборона на замовчування

Будь-який конфлікт тільки погіршить замовчування проблем. Якщо комусь із партнерів щось не подобається, варто говорити про це одразу.

Заборона на приниження та хамство

Така поведінка — це найвищий ступінь не поваги до партнера. Вам варто обговорити неможливість такого ставлення одне до одного та дотримуватися цього правила, аби стосунки були здоровими й міцними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому може згасати пристрасть у парі. Є тривожні сигнали, які вкажуть на це.

Також ми розповідали про те, чи дійсно чесність рятує стосунки. Варто знати, як правильно говорити партнерові правду.

психологія відносини заборона стосунки психологія стосунків
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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