В здоровых отношениях этого не делают никогда — чего лучше избегать

Влюбленная пара. Фото: Freepik

Здоровые отношения должны быть построены на взаимоуважении, любви и верности. Если вы хотите, чтобы ваш союз был крепким и длительным, стоит проговорить с партнером о главных правилах или даже запретах, которые будут действовать в вашей паре.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие запреты должны быть в здоровых отношениях

Запрет на угрозу разойтись

Ультиматум о разводе ничто иное, как манипуляция. Этого не должно быть в счастливых отношениях, поэтому введите себе за правило избегать таких фраз и угроз в сторону друг друга.

Запрет на игнорирование

Здоровые отношения и игнорирование партнера — вещи не сочетаемые. Если вы не хотите сейчас говорить с человеком, скажите об этом прямо и попросите немного времени, но не играйте в молчанку.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Запрет на выяснение отношений на людях

Выяснять отношения стоит не на публике, а вдвоем с партнером. Введите за правило не ссориться при других людях, чтобы ваша пара была счастливой.

Запрет на замалчивание

Любой конфликт только усугубит замалчивание проблем. Если кому-то из партнеров что-то не нравится, стоит говорить об этом сразу.

Запрет на унижение и хамство

Такое поведение — это высшая степень неуважения к партнеру. Вам стоит обсудить невозможность такого отношения друг к другу и придерживаться этого правила, чтобы отношения были здоровыми и крепкими.

Напомним, ранее мы писали о том, почему может угасать страсть в паре. Есть тревожные сигналы, которые укажут на это.

Также мы рассказывали о том, действительно ли честность спасает отношения. Стоит знать, как правильно говорить партнеру правду.