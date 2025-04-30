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Без шансів на щастя — типи пар, приречених від початку стосунків

30 квітня 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Які типи пар приречені на розрив — дізнайтеся чому
Сварка жінки та чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Люди зустрічають свою другу половинку та думають, що це кохання на все життя, однак інколи все складається не так, як хочеться. Ймовірною причиною є типи пар, в яких з самого початку немає шансу на щасливе майбутнє.

Новини.LIVE розповідають про чотири таких випадки.

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Думають лише про себе

Двоє людей, які думають лише про себе, є яскравими і егоцентричними особистостями, які "тягнуть ковдру на себе". На початку стосунків здається, що все добре, однак згодом починається розчарування. Бажання доводити правоту призводить до конфліктів. 

Проблемою є те, що чоловік та жінка вважають себе ключовою ланкою відносин. Вони однаково вимагають якнайбільше уваги та визнання.

Сварка закоханих
Сварка жінки та чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Пари, в яких є тиран та жертва

Співзалежні стосунки можуть тривати довго, однак вони будуть нещасливими. Тиран завжди буде відчувати задоволення від страждань другої половинки, а жертва — терпіти, сподіваючись на зміни.

Однак будь-яке насильство у стосунках не може перерости у щасливе майбутнє, тому такий союз не має права на життя.

Життя в ілюзіях

Йдеться про пари, стосунки яких розвиваються на відстані, а також про тих, хто знайомиться через додатки, але довго не наважується зустрітися особисто.

Часто чоловік та жінка щиро переживають драматизм, ревнують один одного, будують спільні плани та діляться таємницями. Інколи такі пари можуть взагалі не зустрітися. 

Таким чином, стосунки приречені з самого початку, оскільки пара не хоче дізнаватися більше одне про одного.

Різні люди

Інколи люди ігнорують свої відмінності та не звертають на це увагу. Однак проблеми та конфлікти можуть розпочатися, коли необхідно робити вибір, навіть мінімальний. 

Сварка
Сварка жінки та чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

У стосунках проявиться замовчування, яке буде провокувати сварки. Крім того, пара може перекладати провину одне на одного. 

На що звернути увагу на початку стосунків:

  • спостерігайте за поведінкою партнера з самого початку;
  • зверніть увагу, як чоловік або жінка спілкується з іншими;
  • варто прослідкувати свою поведінку у стосунках;
  • необхідно замислитися, коли доводиться у чомусь собі відмовляти;
  • дивитися на речі більш реально.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про типи людей, з якими складно налагодити спілкування будь-кому.

Раніше ми писали про наслідки роботи в токсичному середовищі. Зокрема, є ризики для емоційного та фізичного стану.

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11:08 Допомога у п'ять тис. гривень — кому з українців виплатять

11:07 На Сонці були спалахи — чи прогнозують сьогодні магнітні бурі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:05 Оренда землі у 2025 — як уникнути банкрутства через форс-мажор

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