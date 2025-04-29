Токсична робота — чому вам варто негайно змінити її

Жінка втомилась на роботі. Фото: Pexels

Всі ми чули про вигорання, але токсична робота може призвести не тільки до цього. Якщо людина щодня знаходиться в такому середовищі, є великі ризики для її емоційного та фізичного стану.

Новини.LIVE розповідають про наслідки роботи в токсичному середовищі.

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Чим загрожує токсична робота

Людина, яка довго працює з токсичними колегами чи керівництвом може почати сприймати неприйнятну поведінку у свою сторону як норму. Постійний негатив, зневага та несправедливе ставлення можуть більше не викликати протесту, а компанія й надалі буде переконувати вас в тому, що "такі правила бізнесу".

Згодом токсичне ставлення на роботі може призвести до невпевненості у собі. Постійний осуд та критика, а також відсутність особистих кордонів добряче підточують самооцінку людини. Ви почнете сумніватися у своїх навичках й талантах.

Жінка за робочим столом. Фото: Pexels

Таке вигорання з роботи плавно переповзе в особисте життя. Ви й не помітите, що через роботу погіршаться стосунки з близькими. Стрес та негатив будуть супроводжувати вас навіть удома. Токсичність вплине на сон та емоційний стан. Робота практично поглине все ваше життя.

Якщо ви працюєте у токсичному середовищі — змініть це якнайшвидше. Адже замість того, аби ставити собі цілі та досягати їх, ви будете просто переживати ще один важкий робочий день.

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