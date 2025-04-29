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Не тільки вигоранням — чим загрожує робота з токсичними людьми

29 квітня 2025 20:24
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Токсична робота — чому вам варто негайно змінити її
Жінка втомилась на роботі. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Всі ми чули про вигорання, але токсична робота може призвести не тільки до цього. Якщо людина щодня знаходиться в такому середовищі, є великі ризики для її емоційного та фізичного стану.

Новини.LIVE розповідають про наслідки роботи в токсичному середовищі.

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Чим загрожує токсична робота

Людина, яка довго працює з токсичними колегами чи керівництвом може почати сприймати неприйнятну поведінку у свою сторону як норму. Постійний негатив, зневага та несправедливе ставлення можуть більше не викликати протесту, а компанія й надалі буде переконувати вас в тому, що "такі правила бізнесу".

Згодом токсичне ставлення на роботі може призвести до невпевненості у собі. Постійний осуд та критика, а також відсутність особистих кордонів добряче підточують самооцінку людини. Ви почнете сумніватися у своїх навичках й талантах.

Чим загрожує токсична робота
Жінка за робочим столом. Фото: Pexels

Таке вигорання з роботи плавно переповзе в особисте життя. Ви й не помітите, що через роботу погіршаться стосунки з близькими. Стрес та негатив будуть супроводжувати вас навіть удома. Токсичність вплине на сон та емоційний стан. Робота практично поглине все ваше життя.

Якщо ви працюєте у токсичному середовищі — змініть це якнайшвидше. Адже замість того, аби ставити собі цілі та досягати їх, ви будете просто переживати ще один важкий робочий день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички мають люди з високим IQ. Це їх виділяє серед інших.

Також ми розповідали про те, чому нам буває складно розібратися в собі. Є питання, які допоможуть з цим.

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20:59 Нардеп заявив, що за Трампа Україні не виділили ні цента

20:51 Відключення світла — що чекає на одеситів завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:42 Новий стадіон Евертона побудували з української сталі

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