Токсичная работа — почему вам стоит немедленно сменить ее

Женщина устала на работе. Фото: Pexels

Все мы слышали о выгорании, но токсичная работа может привести не только к этому. Если человек ежедневно находится в такой среде, есть большие риски для его эмоционального и физического состояния.

Новини.LIVE рассказывают о последствиях работы в токсичной среде.

Реклама

Читайте также:

Чем грозит токсичная работа

Человек, который долго работает с токсичными коллегами или руководством может начать воспринимать неприемлемое поведение в свою сторону как норму. Постоянный негатив, пренебрежение и несправедливое отношение могут больше не вызывать протеста, а компания и дальше будет убеждать вас в том, что "таковы правила бизнеса".

Впоследствии токсичное отношение на работе может привести к неуверенности в себе. Постоянное осуждение и критика, а также отсутствие личных границ сильно подтачивают самооценку человека. Вы начнете сомневаться в своих навыках и талантах.

Женщина за рабочим столом. Фото: Pexels

Такое выгорание с работы плавно переползет в личную жизнь. Вы и не заметите, что из-за работы ухудшатся отношения с близкими. Стресс и негатив будут сопровождать вас даже дома. Токсичность повлияет на сон и эмоциональное состояние. Работа практически поглотит всю вашу жизнь.

Если вы работаете в токсичной среде — измените это как можно быстрее. Ведь вместо того, чтобы ставить себе цели и достигать их, вы будете просто переживать еще один тяжелый рабочий день.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки имеют люди с высоким IQ. Это их выделяет среди других.

Также мы рассказывали о том, почему нам бывает сложно разобраться в себе. Есть вопросы, которые помогут с этим.