Какие типы пар обречены на разрыв — узнайте почему

Ссора женщины и мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Люди встречают свою вторую половинку и думают, что это любовь на всю жизнь, однако иногда все складывается не так, как хочется. Вероятной причиной являются типы пар, в которых с самого начала нет шанса на счастливое будущее.

Новини.LIVE рассказывают о четырех таких случаях.

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Думают только о себе

Два человека, которые думают только о себе, являются яркими и эгоцентричными личностями, которые "тянут одеяло на себя". В начале отношений кажется, что все хорошо, однако впоследствии начинается разочарование. Желание доказывать правоту приводит к конфликтам.

Проблемой является то, что мужчина и женщина считают себя ключевым звеном отношений. Они одинаково требуют как можно больше внимания и признания.

Ссора женщины и мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Пары, в которых есть тиран и жертва

Созависимые отношения могут длиться долго, однако они будут несчастливыми. Тиран всегда будет испытывать удовольствие от страданий второй половинки, а жертва — терпеть, надеясь на изменения.

Однако любое насилие в отношениях не может перерасти в счастливое будущее, поэтому такой союз не имеет права на жизнь.

Жизнь в иллюзиях

Речь идет о парах, отношения которых развиваются на расстоянии, а также о тех, кто знакомится через приложения, но долго не решается встретиться лично.

Часто мужчина и женщина искренне переживают драматизм, ревнуют друг друга, строят совместные планы и делятся тайнами. Иногда такие пары могут вообще не встретиться.

Таким образом, отношения обречены с самого начала, поскольку пара не хочет узнавать больше друг о друге.

Разные люди

Иногда люди игнорируют свои различия и не обращают на это внимание. Однако проблемы и конфликты могут начаться, когда необходимо делать выбор, даже минимальный.

Ссора женщины и мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

В отношениях проявится замалчивание, которое будет провоцировать ссоры. Кроме того, пара может перекладывать вину друг на друга.

На что обратить внимание в начале отношений:

наблюдайте за поведением партнера с самого начала;

обратите внимание, как мужчина или женщина общается с другими;

стоит проследить свое поведение в отношениях;

необходимо задуматься, когда приходится в чем-то себе отказывать;

смотреть на вещи более реально.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о типах людей, с которыми сложно наладить общение любому.

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