Какие типы пар обречены на разрыв — узнайте почему

Без шансов на счастье — типы пар, обреченных от начала отношений
Люди встречают свою вторую половинку и думают, что это любовь на всю жизнь, однако иногда все складывается не так, как хочется. Вероятной причиной являются типы пар, в которых с самого начала нет шанса на счастливое будущее.
Новини.LIVE рассказывают о четырех таких случаях.
Думают только о себе
Два человека, которые думают только о себе, являются яркими и эгоцентричными личностями, которые "тянут одеяло на себя". В начале отношений кажется, что все хорошо, однако впоследствии начинается разочарование. Желание доказывать правоту приводит к конфликтам.
Проблемой является то, что мужчина и женщина считают себя ключевым звеном отношений. Они одинаково требуют как можно больше внимания и признания.
Пары, в которых есть тиран и жертва
Созависимые отношения могут длиться долго, однако они будут несчастливыми. Тиран всегда будет испытывать удовольствие от страданий второй половинки, а жертва — терпеть, надеясь на изменения.
Однако любое насилие в отношениях не может перерасти в счастливое будущее, поэтому такой союз не имеет права на жизнь.
Жизнь в иллюзиях
Речь идет о парах, отношения которых развиваются на расстоянии, а также о тех, кто знакомится через приложения, но долго не решается встретиться лично.
Часто мужчина и женщина искренне переживают драматизм, ревнуют друг друга, строят совместные планы и делятся тайнами. Иногда такие пары могут вообще не встретиться.
Таким образом, отношения обречены с самого начала, поскольку пара не хочет узнавать больше друг о друге.
Разные люди
Иногда люди игнорируют свои различия и не обращают на это внимание. Однако проблемы и конфликты могут начаться, когда необходимо делать выбор, даже минимальный.
В отношениях проявится замалчивание, которое будет провоцировать ссоры. Кроме того, пара может перекладывать вину друг на друга.
На что обратить внимание в начале отношений:
- наблюдайте за поведением партнера с самого начала;
- обратите внимание, как мужчина или женщина общается с другими;
- стоит проследить свое поведение в отношениях;
- необходимо задуматься, когда приходится в чем-то себе отказывать;
- смотреть на вещи более реально.
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