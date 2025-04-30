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Без шансов на счастье — типы пар, обреченных от начала отношений

30 апреля 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Какие типы пар обречены на разрыв — узнайте почему
Ссора женщины и мужчины. Фото иллюстративное: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Люди встречают свою вторую половинку и думают, что это любовь на всю жизнь, однако иногда все складывается не так, как хочется. Вероятной причиной являются типы пар, в которых с самого начала нет шанса на счастливое будущее.

Новини.LIVE рассказывают о четырех таких случаях.

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Думают только о себе

Два человека, которые думают только о себе, являются яркими и эгоцентричными личностями, которые "тянут одеяло на себя". В начале отношений кажется, что все хорошо, однако впоследствии начинается разочарование. Желание доказывать правоту приводит к конфликтам.

Проблемой является то, что мужчина и женщина считают себя ключевым звеном отношений. Они одинаково требуют как можно больше внимания и признания.

Сварка закоханих
Ссора женщины и мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Пары, в которых есть тиран и жертва

Созависимые отношения могут длиться долго, однако они будут несчастливыми. Тиран всегда будет испытывать удовольствие от страданий второй половинки, а жертва — терпеть, надеясь на изменения.

Однако любое насилие в отношениях не может перерасти в счастливое будущее, поэтому такой союз не имеет права на жизнь.

Жизнь в иллюзиях

Речь идет о парах, отношения которых развиваются на расстоянии, а также о тех, кто знакомится через приложения, но долго не решается встретиться лично.

Часто мужчина и женщина искренне переживают драматизм, ревнуют друг друга, строят совместные планы и делятся тайнами. Иногда такие пары могут вообще не встретиться.

Таким образом, отношения обречены с самого начала, поскольку пара не хочет узнавать больше друг о друге.

Разные люди

Иногда люди игнорируют свои различия и не обращают на это внимание. Однако проблемы и конфликты могут начаться, когда необходимо делать выбор, даже минимальный.

Сварка
Ссора женщины и мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

В отношениях проявится замалчивание, которое будет провоцировать ссоры. Кроме того, пара может перекладывать вину друг на друга.

На что обратить внимание в начале отношений:

  • наблюдайте за поведением партнера с самого начала;
  • обратите внимание, как мужчина или женщина общается с другими;
  • стоит проследить свое поведение в отношениях;
  • необходимо задуматься, когда приходится в чем-то себе отказывать;
  • смотреть на вещи более реально.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о типах людей, с которыми сложно наладить общение любому.

Ранее мы писали о последствиях работы в токсичной среде. В частности, есть риски для эмоционального и физического состояния.

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10:32 Свитолина установила уникальный личный рекорд

10:30 Опасность для Одесчины — в Черном море корабли врага

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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