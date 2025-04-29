Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Це точно спрацює — як натякнути чоловікові на квіти arrow

Це точно спрацює — як натякнути чоловікові на квіти

29 квітня 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Хлопець не дарує квіти — як дієво натякнути на букет
Чоловік дарує квіти жінці. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Квіти — це не просто приємний сюрприз, а прояв турботи про партнера. Жінки люблять, коли їм дарують букети. Але що робити, якщо ваша друга половинка вже давно не радувала вас цим? Є дієві методи, які допоможуть правильно натякнути чоловікові на квіти.

Новини.LIVE розповідають про це.

Реклама
Читайте також:

Що робити, якщо чоловік не дарує квіти

Говоріть про своє бажання прямо

Так вже влаштована психіка чоловіків, що деякі речі не здаються їм такими важливими, як жінкам. Часто трапляється так, що друга половинка не дарує квіти просто тому, що не згадує за це. Це в жодному разі не свідчить про його байдужість. Просто допоможіть чоловікові згадати про приємний для вас жест і ви здивуєтесь, як швидко він виправить ситуацію.

Говоріть з партнером відверто, якщо хочете, щоб він точно вас зрозумів. Не варто починати розмову зі звинувачень. Можна сказати так: "Я обожнюю, коли ти даруєш мені квіти, і хотіла б, аби це ставалось частіше".

Як натякнути чоловікові на квіти
Чоловік тримає в руках букет. Фото: Pexels

Розкажіть про свої улюблені квіти

Якщо ж ви не бажаєте говорити прямо про те, щоб чоловік купив вам букет, підійдіть до цього з іншого боку. Заговоріть з ним про те, що нещодавно побачили гарні квіти в магазині. Скажіть партнеру назву сорту, який подобається вам найбільше. Чоловік, який прагне приділити коханій увагу та зробити приємне, точно не пропустить це повз вуха.

Згадайте про настрій та емоції

Поговоріть з чоловіком про те, як квіти впливають на вас. Може, він й не помічає, наскільки це цінно для партнерки. Проведіть паралелі між гарним настроєм та приємним сюрпризом у вигляді букета. Розкажіть про те, як вам подобається, коли в будинку є свіжі квіти.

Як натякнути чоловікові на квіти
Чоловік тримає квіти в руках. Фото: Pexels

Вкажіть на знак уваги та любові

Розкажіть вашому чоловікові про те, що для вас означає букет. Можна сказати: "Квіти завжди нагадують мені про те, що я для тебе важлива". Говоріть про свої щирі почуття та пояснюйте партнерові, що приносить вам задоволення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто у парі має йти першим на примирення після сварки. Один із партнерів відповідальний за це.

Також ми розповідали про секрет, який збереже ваші стосунки. Пара повинна прийняти головне правило.

психологія подарунки квіти букети квітів букет стосунки
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:15 Трамп заявив, що з Путіним домовлятися легше, ніж із Зеленським

20:08 Як перевірити право власності на квартиру у 2025 році

20:00 Оскарження висновку ВЛК — скільки часу дає закон

19:54 Перемир'я щонайменше на 30 днів — Келлог зробив заяву

19:44 ЄС може відокремити вступ Молдови від України — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:27 ВЛК в лікарні — чи має громадянин нести довідку в ТЦК

19:26 За гроші обіцяв посвідчення ГУР — у Києві затримали чоловіка

19:06 У Ватикані відповіли, скільки триватиме конклав щодо нового Папи

19:05 У РФ знову заявляють про претензії на Одесу — які вимоги

19:05 В тарифах Vodafone виявили недолік — на що поскаржилися клієнти

20:15 Трамп заявив, що з Путіним домовлятися легше, ніж із Зеленським

20:08 Як перевірити право власності на квартиру у 2025 році

20:00 Оскарження висновку ВЛК — скільки часу дає закон

19:54 Перемир'я щонайменше на 30 днів — Келлог зробив заяву

19:44 ЄС може відокремити вступ Молдови від України — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:27 ВЛК в лікарні — чи має громадянин нести довідку в ТЦК

19:26 За гроші обіцяв посвідчення ГУР — у Києві затримали чоловіка

19:06 У Ватикані відповіли, скільки триватиме конклав щодо нового Папи

19:05 У РФ знову заявляють про претензії на Одесу — які вимоги

19:05 В тарифах Vodafone виявили недолік — на що поскаржилися клієнти

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці

27 квітня 2025

Дзвонять шахраї — які номери телефону варто одразу блокувати