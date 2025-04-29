Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Это точно сработает — как намекнуть мужчине на цветы arrow

Это точно сработает — как намекнуть мужчине на цветы

29 апреля 2025 18:50
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Парень не дарит цветы — как действенно намекнуть на букет
Мужчина дарит цветы женщине. Фото: Pexels
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Цветы — это не просто приятный сюрприз, а проявление заботы о партнере. Женщины любят, когда им дарят букеты. Но что делать, если ваша вторая половинка уже давно не радовала вас этим? Есть действенные методы, которые помогут правильно намекнуть мужчине на цветы.

Новини.LIVE рассказывают об этом.

Реклама
Читайте также:

Что делать, если мужчина не дарит цветы

Говорите о своем желании прямо

Так уж устроена психика мужчин, что некоторые вещи не кажутся им такими важными, как женщинам. Часто случается так, что вторая половинка не дарит цветы просто потому, что не вспоминает за это. Это ни в коем случае не говорит о его равнодушии. Просто помогите мужчине вспомнить о приятном для вас жесте и вы удивитесь, как быстро он исправит ситуацию.

Говорите с партнером откровенно, если хотите, чтобы он точно вас понял. Не стоит начинать разговор с обвинений. Можно сказать так: "Я обожаю, когда ты даришь мне цветы, и хотела бы, чтобы это происходило чаще".

Як натякнути чоловікові на квіти
Мужчина держит в руках букет. Фото: Pexels

Расскажите о своих любимых цветах

Если же вы не желаете говорить прямо о том, чтобы мужчина купил вам букет, подойдите к этому с другой стороны. Заговорите с ним о том, что недавно увидели красивые цветы в магазине. Скажите партнеру название сорта, который нравится вам больше всего. Мужчина, который стремится уделить любимой внимание и сделать приятное, точно не пропустит это мимо ушей.

Вспомните о настроении и эмоциях

Поговорите с мужем о том, как цветы влияют на вас. Может, он и не замечает, насколько это ценно для партнерши. Проведите параллели между хорошим настроением и приятным сюрпризом в виде букета. Расскажите о том, как вам нравится, когда в доме есть свежие цветы.

Як натякнути чоловікові на квіти
Мужчина держит цветы в руках. Фото: Pexels

Укажите на знак внимания и любви

Расскажите вашему мужу о том, что для вас означает букет. Можно сказать: "Цветы всегда напоминают мне о том, что я для тебя важна". Говорите о своих искренних чувствах и объясняйте партнеру, что приносит вам удовольствие.

Напомним, ранее мы писали о том, кто в паре должен идти первым на примирение после ссоры. Один из партнеров ответственен за это.

Также мы рассказывали о секрете, который сохранит ваши отношения. Пара должна принять главное правило.

психология подарки цветы букеты цветов букет отношения
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:44 ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины — что известно

19:27 ВВК в больнице — должен ли гражданин нести справку в ТЦК

19:26 За деньги обещал удостоверение ГУР — в Киеве задержали мужчину

19:06 В Ватикане ответили, сколько продлится конклав по новому Папе

19:05 В РФ снова заявляют о претензиях на Одессу — какие требования

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:05 В тарифах Vodafone нашли недостаток — на что пожаловались клиенты

18:46 Жирона готовится к возвращению Довбика

18:41 Из лагеря в Сирии эвакуировали украинку с детьми — детали

18:35 Тарифы на воду — что изменится для одесситов с 1 мая

18:23 На Киевщине прогреется до +20 °С — прогноз на завтра

19:44 ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины — что известно

19:27 ВВК в больнице — должен ли гражданин нести справку в ТЦК

19:26 За деньги обещал удостоверение ГУР — в Киеве задержали мужчину

19:06 В Ватикане ответили, сколько продлится конклав по новому Папе

19:05 В РФ снова заявляют о претензиях на Одессу — какие требования

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:05 В тарифах Vodafone нашли недостаток — на что пожаловались клиенты

18:46 Жирона готовится к возвращению Довбика

18:41 Из лагеря в Сирии эвакуировали украинку с детьми — детали

18:35 Тарифы на воду — что изменится для одесситов с 1 мая

18:23 На Киевщине прогреется до +20 °С — прогноз на завтра

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

23 апреля

22:33 Курсовая турбулентность — что делать с долларом и евро

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать