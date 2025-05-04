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Чесніть руйнує чи рятує стосунки — правда, яка вас шокує

4 травня 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Чесність, яка руйнує стосунки — чи варто бути до кінця щирим
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Чесність у стосунках — не завжди гарна ідея. Вона може спричинити скандал та навіть зіпсувати відносини вщент. Варто розуміти, як говорити правду так, аби це було на користь вашим стосункам.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи варто завжди бути відвертим у стосунках

Часто трапляються ситуації, коли людина спочатку просить бути щирою та чесною з нею, а зрештою ображається й вчиняє скандал. Саме так стається у більшості стосунків. Чесність дійсно руйнує відносини, але важливо розуміти, яке у цього є підґрунтя.

Головною причиною негараздів може бути побудова стосунків на брехні, навіть до самого себе. Якщо ви почали ходити до психолога, наприклад, й підіймати рівень внутрішньої чесності, це може поламати звичне вам життя, яке багато в чому було побудоване на брехні.

Чи варто завжди говорити правду у стосунках
Засмучена пара. Фото: Freepik

Чесність сама по собі не токсична, але форма, в якій вона подається, відіграє колосально важливу роль. Якщо партнер просить вас сказати правду й ви "вивалюєте" її зовсім голою, можуть бути погані наслідки. Чесність — це не про те, щоб сказати все, що думаєш. Бути щирим означає донести свою думку до людини, допомогти зрозуміти твої почуття чи вчинок. ﻿﻿Не менш важливо навчитися слухати правду про себе без захисної реакції.

Чесність у стосунках — це справжнє мистецтво, яке не має завдати болю. Потрібно тримати баланс між тим, щоб бути собою, й тим, щоб не руйнувати простір партнера. Лише так можна побудувати щасливі стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повинні починатись здорові стосунки. Від цього залежить успіх ваших відносин.

Також ми розповідали про те, що не варто робити парам. Ці речі можуть зіпсувати їхні відносити назавжди.

психологія Кохання стосунки правда психологія стосунків
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11:43 У Миколаєві пролунали потужні вибухи

11:29 Україну вночі атакували 165 БпЛА — скільки цілей збила ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:13 Буданов розкрив деталі про збиття літаків РФ над Чорним морем

11:07 ЗСУ уразили командний пункт РФ в Бахмуті — Генштаб оцінив успіхи

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