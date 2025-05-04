Чесність, яка руйнує стосунки — чи варто бути до кінця щирим

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Чесність у стосунках — не завжди гарна ідея. Вона може спричинити скандал та навіть зіпсувати відносини вщент. Варто розуміти, як говорити правду так, аби це було на користь вашим стосункам.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Часто трапляються ситуації, коли людина спочатку просить бути щирою та чесною з нею, а зрештою ображається й вчиняє скандал. Саме так стається у більшості стосунків. Чесність дійсно руйнує відносини, але важливо розуміти, яке у цього є підґрунтя.

Головною причиною негараздів може бути побудова стосунків на брехні, навіть до самого себе. Якщо ви почали ходити до психолога, наприклад, й підіймати рівень внутрішньої чесності, це може поламати звичне вам життя, яке багато в чому було побудоване на брехні.

Засмучена пара. Фото: Freepik

Чесність сама по собі не токсична, але форма, в якій вона подається, відіграє колосально важливу роль. Якщо партнер просить вас сказати правду й ви "вивалюєте" її зовсім голою, можуть бути погані наслідки. Чесність — це не про те, щоб сказати все, що думаєш. Бути щирим означає донести свою думку до людини, допомогти зрозуміти твої почуття чи вчинок. ﻿﻿Не менш важливо навчитися слухати правду про себе без захисної реакції.

Чесність у стосунках — це справжнє мистецтво, яке не має завдати болю. Потрібно тримати баланс між тим, щоб бути собою, й тим, щоб не руйнувати простір партнера. Лише так можна побудувати щасливі стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як повинні починатись здорові стосунки. Від цього залежить успіх ваших відносин.

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