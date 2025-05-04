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Честность разрушает или спасает отношения — правда вас шокирует

4 мая 2025 10:36
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Честность, которая разрушает отношения — стоит ли быть до конца искренним
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Честность в отношениях — не всегда хорошая идея. Она может вызвать скандал и даже испортить отношения. Стоит понимать, как говорить правду так, чтобы это было на пользу вашим отношениям.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Часто случаются ситуации, когда человек сначала просит быть искренним и честным с ним, а в итоге обижается и устраивает скандал. Именно так происходит в большинстве отношений. Честность действительно разрушает отношения, но важно понимать, какая у этого есть основа.

Главной причиной проблем может быть построение отношений на лжи, даже к самому себе. Если вы начали ходить к психологу, например, и поднимать уровень внутренней честности, это может поломать привычную вам жизнь, которая во многом была построена на лжи.

Чи варто завжди говорити правду у стосунках
Расстроенная пара. Фото: Freepik

Честность сама по себе не токсична, но форма, в которой она подаётся, играет колоссально важную роль. Если партнер просит вас сказать правду и вы "вываливаете" ее совсем голой, могут быть плохие последствия. Честность — это не о том, чтобы сказать все, что думаешь. Быть искренним означает донести свое мнение до человека, помочь понять твои чувства или поступок. Не менее важно научиться слушать правду о себе без защитной реакции.

Честность в отношениях — это настоящее искусство, которое не должно причинить боль. Нужно держать баланс между тем, чтобы быть собой, и тем, чтобы не разрушать пространство партнёра. Только так можно построить счастливые отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, как должны начинаться здоровые отношения. От этого зависит успех ваших отношений.

Также мы рассказывали о том, что не стоит делать парам. Эти вещи могут испортить их отношения навсегда.

психология Любовь отношения правда психология отношений
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11:00 Три условия — как взять налоговую скидку за благотворительность

10:58 Нацбанк продает гигантский имущественный комплекс в Одессе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:50 Норма квадратных метров на человека — хватит ли для жизни

10:38 Интер — Барселона — где посмотреть решающий полуфинал ЛЧ

10:35 Удар РФ по Киеву — в Оболонской РГА озвучили масштабы разрушений

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