Женская ошибка, которая приводит к разводам — ее делает большинство

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Многие женщины не могут построить счастливые и здоровые отношения. Это происходит не из-за того, что с ними что-то не так. Просто многие пропускают в начале отношений самое важное и поддаются эмоциям. А впоследствии, между парой возникают недоразумения и конфликты, которые в конце концов приводят к расставанию.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Часто женщины путают романтизированную эйфорию влюбленности с настоящей любовью. Когда отношения только зарождаются, мужчина кажется лучшим и "именно тем". Однако нередко такое ощущение возникает из-за гормонов, а не от настоящей любви.

В первые месяцы отношений партнера выбирает не женщина, а ее внутренние травмы. Она ищет то, что поможет ей закрыть дефицит ощущений. За человека, который кажется решением всех проблем, психика сразу же "цепляется". В конце концов женщина начинает отношения с образом, который сама придумала, несмотря на то, какой человек действительно рядом с ней.

Плохие отношения в паре. Фото: Freepik

После утоления гормонального вихря розовые очки с треском падают. Только тогда партнерша начинает видеть настоящего человека, с которым она строит отношения. Далеко не всегда мужчина является таким, как его видела женщина. Именно тогда возникает разочарование, обида и ощущение, что тебя обманули.

Построить здоровые отношения можно только тогда, когда травмы прошлого проработаны. Гармония в паре — это о спокойствии, уюте и безопасности. Это не имеет ничего общего со всплесками эмоций и драматическими историями.

Напомним, ранее мы писали о том, что является красным флажком в отношениях. Токсичное поведение может быть замаскировано под заботу.

Также мы рассказывали о том, каких женщин не хотят отпускать мужчины. Таких партнерш ценят и носят на руках.