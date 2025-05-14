Три привычки, которые разрушают отношения — есть ли они у вас

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Любые отношения могут сойти на нет, если над ними не работать. Гармония в паре может исчезнуть и хоть вернуть ее не легко, все же это реально. Стоит искоренить три привычки, которые уничтожают счастливые отношения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Неспособность выражать эмоции

Если вы или партнер не говорите вслух о своих эмоциях и скрываете их, это приведет к холоду и отчуждению в отношениях. Важно убрать эту привычку из жизни и научиться выражать эмпатию. Говорите о своих чувствах откровенно, если хотите доверительных отношений.

Плохие отношения между парой. Фото: Pexels

Попытка изменить любимого человека

Чем больше вы будете пытаться изменить человека, который рядом с вами, тем больше взаимной неприязни будет у вас обоих. Выбирайте того партнера, который подходит вам по взглядам и привычкам и не пытайтесь переделать его. Важно научиться принимать человека таким, какой он есть.

Отсутствие интересов вне отношений

Отсутствие личной жизни вне любовных отношений — худшее, что вы можете сделать. Из-за этого обычно возникает гиперпривязанность к партнеру. Часто это перерастает в зависимость. Стоит найти себя вне отношений, развиваться и заниматься любимым делом.

Напомним, ранее мы писали о том, какова главная причина разводов. Дело почти всегда в женщине.

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