Три привычки, которые разрушают отношения — есть ли они у вас

Любовь не исчезает внезапно — привычки, что разрушают отношения
Любые отношения могут сойти на нет, если над ними не работать. Гармония в паре может исчезнуть и хоть вернуть ее не легко, все же это реально. Стоит искоренить три привычки, которые уничтожают счастливые отношения.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Привычки, которые разрушают отношения
Неспособность выражать эмоции
Если вы или партнер не говорите вслух о своих эмоциях и скрываете их, это приведет к холоду и отчуждению в отношениях. Важно убрать эту привычку из жизни и научиться выражать эмпатию. Говорите о своих чувствах откровенно, если хотите доверительных отношений.
Попытка изменить любимого человека
Чем больше вы будете пытаться изменить человека, который рядом с вами, тем больше взаимной неприязни будет у вас обоих. Выбирайте того партнера, который подходит вам по взглядам и привычкам и не пытайтесь переделать его. Важно научиться принимать человека таким, какой он есть.
Отсутствие интересов вне отношений
Отсутствие личной жизни вне любовных отношений — худшее, что вы можете сделать. Из-за этого обычно возникает гиперпривязанность к партнеру. Часто это перерастает в зависимость. Стоит найти себя вне отношений, развиваться и заниматься любимым делом.
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