Самые опасные виды психологического насилия — как их распознать

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Психологическое насилие не менее опасно, чем физическое. Оно может разрушить самооценку человека полностью и сделать его зависимым от других. Жертвы эмоционального давления часто испытывают стыд, непреодолимый страх и негативные эмоции.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Четыре вида психологического насилия

Газлайтинг

Такая форма психологической манипуляции проявляется в том, что человек начинает сомневаться в собственной памяти и разуме. Часто газлайтеры отрицают факты и обвиняют жертву в выдумках. Они способны искажать события и обесценивать чувства человека. Такая тактика направлена на то, чтобы полностью взять под контроль эмоциональное состояние жертвы.

Неглект

Эта форма насилия заключается в том, что человека, который нуждается в уходе, лишают надлежащего питания, защиты или медицинской помощи, например. Часто жертвами неглекта становятся дети. Такая систематическая халатность вызывает чувство ненужности и беспомощности. Из-за этого самооценка человека снижается до минимума.

Девушка плачет. Фото: Freepik

Виктимблейминг

Такое психологическое насилие проявляется в том, что жертву преступления полностью или частично обвиняют в том, что произошло. Мол, она тоже несет ответственность. Виктимблейминг может проявляться в различных формах. Фразы: "Ты сама виновата, что тебя обокрали, нужно смотреть за вещами" или "Как ты могла позволить так с тобой обращаться? " — это именно об этом виде насилия.

Гостинг

Психологическое насилие в таком случае проявляется в резком прекращении любых отношений без предупреждения и объяснения причин. Это может произойти в романтических, дружеских, деловых или любых других отношениях. Такой поступок вызывает глубокие чувства печали, растерянности и тревоги.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы свидетельствуют об эмоциональном насилии. Такое общение — не норма.

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