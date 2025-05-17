Головні ознаки, які вказують на те, що вас використовують

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Зрозуміти, що вами користуються, не складно. Варто тільки звернути увагу на те, як людина ставиться до вас та чи не є стосунки токсичними. Усвідомте, що ваші потреби не менш важливі, ніж інших. Це допоможе навчитися говорити "ні" без відчуття провини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки того, що вас використовують

Емоційний шантаж

Якщо людина намагається вас емоційно шантажувати, це важливий дзвіночок, який не можна залишити без уваги. Якщо ви чули фрази на кшталт: "Якщо ти не допоможеш, я цього не переживу" чи "Ти ж така хороша людина, хіба можеш відмовити?", придивіться до людини, яка поруч з вами.

Нервове виснаження

Ви можете почуватись емоційно виснаженими після спілкування з деякими людьми. Якщо вони використовують вас, то може виникати відчуття, ніби це забирає останні сили. В такому випадку потрібно ретельно переглянути коло спілкування.

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Відкладення власних потреб

Якщо ви постійно жертвуєте своїми справами чи відпочинком заради допомоги іншим, це може бути сигналом про те, що вас використовують. Важливо усвідомити свої бажання та ставити власні потреби на перше місце.

Важко сказати "ні"

Через острах здатись неввічливим часто люди погоджуються робити те, чого насправді не хочуть. Їх часто використовують, бо знають, що ті не можуть відмовити. Навіть якщо ви кажете "ні", це може викликати відчуття сорому. З цим варто боротись.

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