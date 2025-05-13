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Комплекси руйнують наше життя — ось як від них позбутись

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Дата публікації: 13 травня 2025 05:45
Як нарешті полюбити себе — прості поради, які точно спрацюють
Красива та впевнена у собі жінка. Фото: Freepik

Комплекси є чи не у кожної другої людини. Хтось намагається їх уникати та приховувати, а хтось навпаки — вчиться любити себе з усіма плюсами й мінусами. Саме такі люди живуть щасливо та в гармонії з собою.

Про це розповів психолог Павло Обривкін.

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Як позбутись комплексів

Комплекси — це больові точки людини, які часто заважають щасливо жити. Шукати вади в собі люблять усі, але дехто вчиться їх приймати, а хтось страждає через них. При цьому деякі недоліки ніхто окрім нас може навіть не помічати.

Є два способи позбутись комплексів. Перший — звернутись до психотерапевта, другий — спробувати провести поверхневий самоаналіз. Спробуйте розібратися у собі: з'ясуйте, що посилює ваші переживання. Можливо, є люди, поведінка чи ситуації, які їх провокують. Також зрозумійте, що навпаки змушує вас почуватися краще. Це буде нелегко, але дієво.

Як назавжди позбутись комплексів
Красива дівчина. Фото: Freepik

Перш за все, варто перестати спілкуватись з тими, хто здійснює на вас негативний вплив. Ви одразу ж відчуєте полегшення. Варто також повірити в себе та зрозуміти, що саме ви є власним джерелом натхнення та внутрішніх змін. Кожна людина індивідуальна та немає кращих чи гірших.

Якщо у вас щось не виходить, не варто розчаровуватись. Сприймайте невдачі як стимул йти лише вперед. Не бійтеся насмішок зі сторони та не намагайся усім догодити. Ви маєте в першу чергу полюбити себе та стати кращою версією не для когось, а для самого себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яких принципів по життю дотримуються впевнені у собі жінки. Є речі, на які вони ніколи не підуть.

Також ми розповідали про те, які звички є в людей, що дуже люблять себе. Це може змінити ваше життя.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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