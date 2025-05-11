Формування здорової самооцінки у дітей — що варто знати батькам

Мама та дитина. Фото: Freepik

Самооцінка людини формується ще з дитинства. Це напряму залежить від ставлення батьків. Є кілька способів, які допоможуть правильно виховати дитину, навчити її цінувати себе та бути впевненою у власних силах.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Навчіть дитину вибирати

Розпочніть з найменшого — дайте дитині вибір щодо проводження часу чи попросіть обрати, які книги прочитати. Тільки дорослі можуть допомогти дитині зрозуміти, що їй дійсно цікаво. Нехай вона з дитинства пізнає себе та розуміє, що їй подобається.

Не критикуйте дитину за невдачі

Поразка — це не невдача, а крок вперед. Якщо дитина спробувала, але помилилась, не варто її критикувати та принижувати. В іншому випадку ви ризикуєте вплинути на те, що вона матиме занижену самооцінку та буде боятись рухатись вперед.

Мати грається з дитиною. Фото: Freepik

Проявляйте любов і тепло

Не варто виявляти любов тільки тоді, коли дитина досягнула успіху. Хвалити та обіймати тільки за хороші оцінки, наприклад, не правильно. Цим ви показуєте дитині, що вона цінна не сама по собі, а тільки, коли щось робить. Дитина має знати, що ви любите її просто так.

Хваліть дитину правильно

Варто розуміти, як правильно хвалити дитину. Психологи радять пояснювати, чим вона унікальна. Не варто говорити фрази-кліше — найкрасивіша, найрозумніша, найсильніша. Назвіть конкретну ситуацію та поясніть дитині, в чому вона гарно себе проявила.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за що не можна сварити дитину. Це може знищити її особистість.

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