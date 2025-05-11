Формирование здоровой самооценки у детей — что следует знать родителям

Мама и ребенок. Фото: Freepik

Самооценка человека формируется еще с детства. Это напрямую зависит от отношения родителей. Есть несколько способов, которые помогут правильно воспитать ребенка, научить его ценить себя и быть уверенным в собственных силах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Научите ребенка выбирать

Начните с самого маленького — дайте ребенку выбор относительно времяпрепровождения или попросите выбрать, какие книги прочитать. Только взрослые могут помочь ребенку понять, что ему действительно интересно. Пусть он с детства познает себя и понимает, что ему нравится.

Не критикуйте ребенка за неудачи

Поражение — это не неудача, а шаг вперед. Если ребенок попробовал, но ошибся, не стоит его критиковать и унижать. В противном случае вы рискуете повлиять на то, что он будет иметь заниженную самооценку и будет бояться двигаться вперед.

Мать играет с ребенком. Фото: Freepik

Проявляйте любовь и тепло

Не стоит проявлять любовь только тогда, когда ребенок достиг успеха. Хвалить и обнимать только за хорошие оценки, например, не правильно. Этим вы показываете ребенку, что он ценен не сам по себе, а только, когда что-то делает. Ребенок должен знать, что вы любите его просто так.

Хвалите ребенка правильно

Стоит понимать, как правильно хвалить ребенка. Психологи советуют объяснять, чем он уникален. Не стоит говорить фразы-клише — самый красивый, самый умный, самый сильный. Назовите конкретную ситуацию и объясните ребенку, в чем он хорошо себя проявил.

Напомним, ранее мы писали о том, за что нельзя ругать ребенка. Это может уничтожить его личность.

Также мы рассказывали о том, как не вырастить нарцисса. Есть ошибки, которых родителям стоит избегать при воспитании ребенка.