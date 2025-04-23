Ваша дитина виросте нарцисом — речі, яких не варто робити батькам

Батьки проводять час з дочкою. Фото: Freepik

Часто нарцисична поведінка є звичкою, якої ми навчились у дитинстві. Батькам варто розуміти, які вчинки сприяють тому, що їхня дитина може вирости самозакоханою та егоїстичною.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Не визнання власної негативної поведінки

Діти переймають дії та вчинки батьків, зокрема, й негативні. Якщо ви принижуєте інших людей через їхні помилки, замість того, щоб розв'язати питання спокійно, варто чекати такої ж поведінки від власної дитини.

Важливо навчити дитину емпатії та співчуттю. Для цього варто почати з проговорення емоцій. Розкажіть їй про те, що вона відчуває. Нехай дитина визначить свої емоції та опише їх. Така практика допоможе виростити особистість, яка буде пам'ятати про почуття інших людей.

Батько говорить із сином. Фото: Freepik

Не віддзеркалення емоцій дитини

В основі нарцисичного характеру лежить сором, страх та незахищеність. Ці почуття у дитини можуть виникнути, якщо батьки соромляться її емоцій та ігнорують їх. Так ви показуєте дитині, що її почуття є неправильними. Як наслідок, їй буде важко регулювати свою поведінку.

Варто дати дитині змогу зрозуміти, що означають її емоції. Не менш важливо показати, що почуття — це нормально. Треба не присоромлювати дітей за погані вчинки, а говорити з ними та шукати корінь проблеми.

Мама з дітьми. Фото: Pexels

Ігнорування нарцисичної поведінки

Якщо ваша дитина дозволяє собі влаштовувати скандал через те, що не досягла свого, не варто це ігнорувати. Такі дзвіночки говорять про нарцисичні прояви у характері. Важливо вивести дитину з цієї ситуації. Поставте їй три питання: що трапилось, як вона себе почуває, які емоції така поведінка викликає у тих, хто навколо неї.

Замість того, щоб погоджуватися з нарцисичністю, допомагайте дитині розвивати емпатію та соціальну обізнаність. Це допоможе не виростити її егоїстичною.

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