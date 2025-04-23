Звички, які допомогли б розбагатіти — що варто знати ще з дитинства

Діти тримають в руках гроші. Фото: Freepik

Ставлення до коштів формується із самого дитинства. Для успіху та хорошого фінансового становища важливо бути грамотним у цій справі. Є кілька звичок з дитинства, які могли б нас зробити багатими.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Не економити, а заробляти

Важливо не вміти обмежувати свої бажання, а заробляти на них. Кмітливі батьки не кажуть дітям витрачати менше коштів, а показують, як перетворити кишенькові гроші на перший маленький капітал.

Розумне накопичення коштів

Звичка розподіляти кошти на конкретні потреби гарно працює у дорослому житті. Варто спробувати правило "30-40-30". 30% кишенькових коштів — на радості сьогодні, 40% — на бажану покупку, 30% — недоторканний капітал. Це дає змогу грамотно керувати капіталом ще з дитинства.

Дитина кидає гроші у скарбничку. Фото: Freepik

Заробляти, а не просто просити

Більшість дітей розуміють, що кошти можна просто взяти у батьків. Однак, якщо вони мають звичку заробити їх, є набагато більша ймовірність того, що у дорослому житті вони будуть успішнішими. Заробляти можна, виконуючи дрібну роботу по дому, наприклад.

Відкриті розмови про гроші

Більшість сімей тримають тему фінансів на замку. Однак з дітьми варто говорити відверто про це та зацікавлювати їх фінансовими питаннями. Це з дитинства дасть розуміння того, що таке гроші, як їх заробляти та відкладати.

Міні інвестиційний рахунок

Діти краще засвоюють те, що бачать на практиці. Відкрити разом з дитиною справжній інвестиційний рахунок з мінімальною сумою — ідеальна ідея. Така звичка дасть змогу спостерігати за процесом та самостійно приймати рішення щодо коштів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не можна говорити дитині. Ці слова можуть знищити її особистість.

Також ми розповідали про те, які звички мають успішні люди з високим рівнем інтелекту. Для когось вони можуть здатися дивними.