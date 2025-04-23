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Нас стоило учить раньше — эти привычки с детства делают богатыми

23 апреля 2025 06:33
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Привычки, которые помогли бы разбогатеть — что стоит знать еще с детства
Дети держат в руках деньги. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Отношение к деньгам формируется с самого детства. Для успеха и хорошего финансового положения важно быть грамотным в этом деле. Есть несколько привычек из детства, которые могли бы нас сделать богатыми.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Привычки, которые помогли бы стать богатыми

Не экономить, а зарабатывать

Важно не уметь ограничивать свои желания, а зарабатывать на них. Сообразительные родители не говорят детям тратить меньше средств, а показывают, как превратить карманные деньги в первый маленький капитал.

Разумное накопление средств

Привычка распределять средства на конкретные нужды хорошо работает во взрослой жизни. Стоит попробовать правило "30-40-30". 30% карманных средств — на радости сегодня, 40% — на желаемую покупку, 30% — неприкосновенный капитал. Это позволяет грамотно управлять капиталом еще с детства.

Звички з дитинства, які можуть зробити багатими
Ребенок бросает деньги в копилку. Фото: Freepik

Зарабатывать, а не просто просить

Большинство детей понимают, что средства можно просто взять у родителей. Однако, если они имеют привычку заработать их, есть гораздо большая вероятность того, что во взрослой жизни они будут успешными. Зарабатывать можно, выполняя мелкую работу по дому, например.

Открытые разговоры о деньгах

Большинство семей держат тему финансов на замке. Однако с детьми стоит говорить откровенно об этом и заинтересовывать их финансовыми вопросами. Это с детства даст понимание того, что такое деньги, как их зарабатывать и откладывать.

Мини инвестиционный счет

Дети лучше усваивают то, что видят на практике. Открыть вместе с ребенком настоящий инвестиционный счет с минимальной суммой — идеальная идея. Такая привычка позволит наблюдать за процессом и самостоятельно принимать решения относительно средств.

Напомним, ранее мы писали о том, что нельзя говорить ребенку. Эти слова могут уничтожить его личность.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют успешные люди с высоким уровнем интеллекта. Для кого-то они могут показаться странными.

дети психология деньги привычки финансы
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06:25 Тепло, но с грозами — какая погода будет в Украине сегодня

06:10 Повышенные пенсии с 1 мая — кому из украинцев доплатят 570 грн

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:08 США представят в Лондоне план по Украине из 7 пунктов, — СМИ

06:01 Клиенты Ощадбанка сэкономят 25% на почтовых услугах — детали

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