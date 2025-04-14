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Які звички нам навіяли з СРСР — ви про їх шкоду навіть не знали

14 квітня 2025 06:33
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Типові звички з радянської епохи — чи знайомі вони вам
Бабуся показує дивний жест. Фото: Freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Більшість людей, які народились в Радянському Союзі, та навіть молодь, яка побачила світ в незалежній Україні, мають багато звичок з СРСР. Вони здаються безглуздими і тягнуть за собою дух "совка". 

Новини.LIVE розповість по найпоширеніші звички з СРСР. 

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Поважати старших за віком людей

Зараз багато людей дотримується думки, що людей потрібно поважати лише за їхній вік. Однак це зовсім не показник, адже якщо людина народилась набагато раніше за іншу, але грубо та невиховано себе поводить, її немає за що поважати. Кількість прожитих років не є показником, що людина мудріша чи свідоміша. 

Не одягати святкові речі на будень

Батьки нерідко сварять своїх дітей, навіть вже старших, аби вони не одягали новий одяг в повсякденному житті, а "тримали на свято". Це можна зрозуміти, адже в СРСР був катастрофічний дефіцит речей, але зараз таких проблем вже немає.

Звички з СРСР, які до цього часу псують життя
Дівчина складає одяг. Фото: Freepik

Завжди все їсти з хлібом

Часто наші батьки чи бабусі наголошують, аби ми все їли з хлібом, адже без нього нібито знудить. Цінність хліба ні в якому разі не потрібно зменшувати, але з ним можна їсти не все. Крім того, радянська звичка диктує нам завжди все з'їдати до крихти. Зовсім необов'язково це робити, якщо у вас немає апетиту.  

Раніше ми писали, чому в СРСР всюди садили тополі.

Також ми повідомляли, які шокуючі досліди проводили в Радянському Союзі. 

СРСР психологія звички цікаві факти жіноча психологія
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06:05 РФ вдарила по Харкову — горить підприємство, пошкоджено будинки

05:35 У Харкові пролунав потужний вибух

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

05:22 Джемілєв різко відреагував на заяви про поступки територіями

05:02 У Києві оголосили повітряну тривогу

04:30 Юрист сказала, що робити студенту, якщо прийшла повістка від ТЦК

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