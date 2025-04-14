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Какие привычки нам навеяли из СССР — вы об их вреде даже не знали

14 апреля 2025 06:33
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Типичные привычки из советской эпохи — знакомы ли они вам
Бабушка показывает странный жест. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Большинство людей, которые родились в Советском Союзе, и даже молодежь, которая увидела свет в независимой Украине, имеют много привычек из СССР. Они кажутся бессмысленными и тянут за собой дух "совка".

Новини.LIVE расскажет о самых распространенных привычках из СССР.

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Уважать старших по возрасту людей

Сейчас многие люди придерживаются мнения, что людей нужно уважать только за их возраст. Однако это вовсе не показатель, ведь если человек родился намного раньше другого, но грубо и невоспитанно себя ведет, его не за что уважать. Количество прожитых лет не является показателем, что человек мудрее или сознательнее.

Не надевать праздничные вещи на будни

Родители нередко ругают своих детей, даже уже старших, чтобы они не надевали новую одежду в повседневной жизни, а "держали на праздник". Это можно понять, ведь в СССР был катастрофический дефицит вещей, но сейчас таких проблем уже нет.

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Девушка складывает одежду. Фото: Freepik

Всегда все есть с хлебом

Часто наши родители или бабушки подчеркивают, чтобы мы все ели с хлебом, ведь без него якобы стошнит. Ценность хлеба ни в коем случае не нужно уменьшать, но с ним можно есть не все. Кроме того, советская привычка диктует нам всегда все съедать до крошки. Совсем необязательно это делать, если у вас нет аппетита.

Ранее мы писали, почему в СССР повсюду сажали тополя.

Также мы сообщали, какие шокирующие опыты проводили в Советском Союзе.

СССР психология привычки интересные факты женская психология
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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