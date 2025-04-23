Ваш ребенок вырастет нарциссом — вещи, которые не стоит делать родителям

Родители проводят время с дочерью. Фото: Freepik

Часто нарциссическое поведение является привычкой, которой мы научились в детстве. Родителям следует понимать, какие поступки способствуют тому, что их ребенок может вырасти самовлюбленным и эгоистичным.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Не признание собственного негативного поведения

Дети перенимают действия и поступки родителей, в том числе и негативные. Если вы унижаете других людей из-за их ошибок, вместо того, чтобы решить вопрос спокойно, стоит ждать такого же поведения от собственного ребенка.

Важно научить ребенка эмпатии и сочувствию. Для этого стоит начать с проговаривания эмоций. Расскажите ему о том, что он чувствует. Пусть ребенок определит свои эмоции и опишет их. Такая практика поможет вырастить личность, которая будет помнить о чувствах других людей.

Отец говорит с сыном. Фото: Freepik

Не отражение эмоций ребенка

В основе нарциссического характера лежит стыд, страх и незащищенность. Эти чувства у ребенка могут возникнуть, если родители стесняются его эмоций и игнорируют их. Так вы показываете ребенку, что его чувства являются неправильными. Как следствие, ему будет трудно регулировать свое поведение.

Стоит дать ребенку возможность понять, что означают его эмоции. Не менее важно показать, что чувства — это нормально. Надо не пристыжать детей за плохие поступки, а говорить с ними и искать корень проблемы.

Мама с детьми. Фото: Pexels

Игнорирование нарциссического поведения

Если ваш ребенок позволяет себе устраивать скандал из-за того, что не достиг своего, не стоит это игнорировать. Такие звоночки говорят о нарциссических проявлениях в характере. Важно вывести ребенка из этой ситуации. Задайте ему три вопроса: что случилось, как он себя чувствует, какие эмоции такое поведение вызывает у тех, кто вокруг него.

Вместо того, чтобы соглашаться с нарциссичностью, помогайте ребенку развивать эмпатию и социальную осведомленность. Это поможет не вырастить его эгоистичным.

Напомним, ранее мы писали о том, как не уничтожить личность ребенка. Есть вещи, за которые его нельзя ругать.

Также мы рассказывали о том, как проблемы с родителями отражаются на детях. В будущем это будет иметь свои последствия.