Как наконец-то полюбить себя — простые советы, которые точно сработают

Комплексы разрушают нашу жизнь — вот как от них избавиться
Комплексы есть едва ли не у каждого второго человека. Кто-то пытается их избегать и скрывать, а кто-то наоборот — учится любить себя со всеми плюсами и минусами. Именно такие люди живут счастливо и в гармонии с собой.
Об этом рассказал психолог Павел Обрывкин.
Как избавиться от комплексов
Комплексы — это болевые точки человека, которые часто мешают счастливо жить. Искать недостатки в себе любят все, но кое-кто учится их принимать, а кто-то страдает из-за них. При этом некоторые недостатки никто кроме нас может даже не замечать.
Есть два способа избавиться от комплексов. Первый — обратиться к психотерапевту, второй — попробовать провести поверхностный самоанализ. Попробуйте разобраться в себе: выясните, что усиливает ваши переживания. Возможно, есть люди, поведение или ситуации, которые их провоцируют. Также поймите, что наоборот заставляет вас чувствовать себя лучше. Это будет нелегко, но действенно.
Прежде всего, стоит перестать общаться с теми, кто оказывает на вас негативное влияние. Вы сразу же почувствуете облегчение. Стоит также поверить в себя и понять, что именно вы являетесь собственным источником вдохновения и внутренних изменений. Каждый человек индивидуален и нет лучших или худших.
Если у вас что-то не получается, не стоит разочаровываться. Воспринимайте неудачи как стимул идти только вперед. Не бойтесь насмешек со стороны и не пытайся всем угодить. Вы должны в первую очередь полюбить себя и стать лучшей версией не для кого-то, а для самого себя.
Напомним, ранее мы писали о том, каких принципов по жизни придерживаются уверенные в себе женщины. Есть вещи, на которые они никогда не пойдут.
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