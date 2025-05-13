Как наконец-то полюбить себя — простые советы, которые точно сработают

Красивая и уверенная в себе женщина. Фото: Freepik

Комплексы есть едва ли не у каждого второго человека. Кто-то пытается их избегать и скрывать, а кто-то наоборот — учится любить себя со всеми плюсами и минусами. Именно такие люди живут счастливо и в гармонии с собой.

Об этом рассказал психолог Павел Обрывкин.

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Как избавиться от комплексов

Комплексы — это болевые точки человека, которые часто мешают счастливо жить. Искать недостатки в себе любят все, но кое-кто учится их принимать, а кто-то страдает из-за них. При этом некоторые недостатки никто кроме нас может даже не замечать.

Есть два способа избавиться от комплексов. Первый — обратиться к психотерапевту, второй — попробовать провести поверхностный самоанализ. Попробуйте разобраться в себе: выясните, что усиливает ваши переживания. Возможно, есть люди, поведение или ситуации, которые их провоцируют. Также поймите, что наоборот заставляет вас чувствовать себя лучше. Это будет нелегко, но действенно.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Прежде всего, стоит перестать общаться с теми, кто оказывает на вас негативное влияние. Вы сразу же почувствуете облегчение. Стоит также поверить в себя и понять, что именно вы являетесь собственным источником вдохновения и внутренних изменений. Каждый человек индивидуален и нет лучших или худших.

Если у вас что-то не получается, не стоит разочаровываться. Воспринимайте неудачи как стимул идти только вперед. Не бойтесь насмешек со стороны и не пытайся всем угодить. Вы должны в первую очередь полюбить себя и стать лучшей версией не для кого-то, а для самого себя.

Напомним, ранее мы писали о том, каких принципов по жизни придерживаются уверенные в себе женщины. Есть вещи, на которые они никогда не пойдут.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у людей, которые очень любят себя. Это может изменить вашу жизнь.