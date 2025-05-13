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Комплексы разрушают нашу жизнь — вот как от них избавиться

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Дата публикации 13 мая 2025 05:45
Как наконец-то полюбить себя — простые советы, которые точно сработают
Красивая и уверенная в себе женщина. Фото: Freepik

Комплексы есть едва ли не у каждого второго человека. Кто-то пытается их избегать и скрывать, а кто-то наоборот — учится любить себя со всеми плюсами и минусами. Именно такие люди живут счастливо и в гармонии с собой.

Об этом рассказал психолог Павел Обрывкин.

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Как избавиться от комплексов

Комплексы — это болевые точки человека, которые часто мешают счастливо жить. Искать недостатки в себе любят все, но кое-кто учится их принимать, а кто-то страдает из-за них. При этом некоторые недостатки никто кроме нас может даже не замечать.

Есть два способа избавиться от комплексов. Первый — обратиться к психотерапевту, второй — попробовать провести поверхностный самоанализ. Попробуйте разобраться в себе: выясните, что усиливает ваши переживания. Возможно, есть люди, поведение или ситуации, которые их провоцируют. Также поймите, что наоборот заставляет вас чувствовать себя лучше. Это будет нелегко, но действенно.

Як назавжди позбутись комплексів
Красивая девушка. Фото: Freepik

Прежде всего, стоит перестать общаться с теми, кто оказывает на вас негативное влияние. Вы сразу же почувствуете облегчение. Стоит также поверить в себя и понять, что именно вы являетесь собственным источником вдохновения и внутренних изменений. Каждый человек индивидуален и нет лучших или худших.

Если у вас что-то не получается, не стоит разочаровываться. Воспринимайте неудачи как стимул идти только вперед. Не бойтесь насмешек со стороны и не пытайся всем угодить. Вы должны в первую очередь полюбить себя и стать лучшей версией не для кого-то, а для самого себя.

Напомним, ранее мы писали о том, каких принципов по жизни придерживаются уверенные в себе женщины. Есть вещи, на которые они никогда не пойдут.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у людей, которые очень любят себя. Это может изменить вашу жизнь.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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