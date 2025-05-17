Главные признаки, которые указывают на то, что вас используют

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Понять, что вами пользуются, не сложно. Стоит только обратить внимание на то, как человек относится к вам и не являются ли отношения токсичными. Осознайте, что ваши потребности не менее важны, чем других. Это поможет научиться говорить "нет" без чувства вины.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Признаки того, что вас используют

Эмоциональный шантаж

Если человек пытается вас эмоционально шантажировать, это важный звоночек, который нельзя оставить без внимания. Если вы слышали фразы вроде: "Если ты не поможешь, я этого не переживу" или "Ты же такой хороший человек, разве можешь отказать?", присмотритесь к человеку, который рядом с вами.

Нервное истощение

Вы можете чувствовать себя эмоционально истощенными после общения с некоторыми людьми. Если они используют вас, то может возникать ощущение, будто это забирает последние силы. В таком случае нужно тщательно пересмотреть круг общения.

Грустная девушка. Фото: Freepik

Откладывание собственных потребностей

Если вы постоянно жертвуете своими делами или отдыхом ради помощи другим, это может быть сигналом о том, что вас используют. Важно осознать свои желания и ставить собственные потребности на первое место.

Трудно сказать "нет"

Из-за боязни показаться невежливым часто люди соглашаются делать то, чего на самом деле не хотят. Их часто используют, потому что знают, что те не могут отказать. Даже если вы говорите "нет", это может вызвать чувство стыда. С этим стоит бороться.

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