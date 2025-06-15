Цвета означают больше, чем вы думали — как они влияют на психику

Девушка держит в руках палитру с красками разных цветов. Фото: Freepik

Некоторые цвета могут успокаивать, а другие — ассоциируются с мощной энергией. Оттенки имеют значительное влияние на психику человека. Они могут побуждать его действовать или же настраивают на креатив.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Значение цветов в психологии

Красный

Этот цвет создает ощущение срочности и подталкивает быстро действовать. Именно поэтому его активно используют известные бренды — Coca-Cola, Netflix или YouTube. Это также оттенок, который символизирует страсть и уверенность.

Синий

Оттенки синего вызывают доверие и профессионализм. Этот цвет — о внутренней силе и творчестве. Именно поэтому, Facebook, LinkedIn или PayPal выбрали синий основным цветом. Он удачно передает авторитет этих компаний.

Девушка переписывается в Facebook на ноутбуке. Фото: Pexels

Зеленый

Он ассоциируется с ростом, балансом и экологией. Этот оттенок также символизирует молодость и природу. Его не случайно выбрали за основу известные бренды — Starbucks, Whole Foods и Land Rover.

Желтый

Этот цвет мгновенно привлекает внимание. Он — об энергии и позитиве. Желтый зажигает эмоции и излучает радость, счастье и тепло. Его используют McDonald's, Snapchat и IKEA, чтобы передать настроение свободы и оригинальности.

Вывеска McDonald's. Фото: Pexels

Фиолетовый

Это цвет роскоши, креатива и духовности. Он ассоциируется с лояльностью, поэтому идеально подойдет всем, кто стремится завоевать доверие. Фиолетовый — основной цвет Cadbury, Hallmark и премиальных бьюти-брендов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги по психологии стоит прочитать. После них вы посмотрите на жизнь по-новому.

Также мы рассказывали о том, какие признаки свидетельствуют о том, что человек - эмпат. Такие личности очень чувствуют других.