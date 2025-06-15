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Главная Психология Как цвета влияют на психику человека — вы и не догадывались

Как цвета влияют на психику человека — вы и не догадывались

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 15:15
Цвета означают больше, чем вы думали — как они влияют на психику
Девушка держит в руках палитру с красками разных цветов. Фото: Freepik
Ключові моменти Значение цветов в психологии

Некоторые цвета могут успокаивать, а другие — ассоциируются с мощной энергией. Оттенки имеют значительное влияние на психику человека. Они могут побуждать его действовать или же настраивают на креатив.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Значение цветов в психологии

Красный

Этот цвет создает ощущение срочности и подталкивает быстро действовать. Именно поэтому его активно используют известные бренды — Coca-Cola, Netflix или YouTube. Это также оттенок, который символизирует страсть и уверенность.

Синий

Оттенки синего вызывают доверие и профессионализм. Этот цвет — о внутренней силе и творчестве. Именно поэтому, Facebook, LinkedIn или PayPal выбрали синий основным цветом. Он удачно передает авторитет этих компаний.

Значення кольорів у психології
Девушка переписывается в Facebook на ноутбуке. Фото: Pexels

Зеленый

Он ассоциируется с ростом, балансом и экологией. Этот оттенок также символизирует молодость и природу. Его не случайно выбрали за основу известные бренды — Starbucks, Whole Foods и Land Rover.

Желтый

Этот цвет мгновенно привлекает внимание. Он — об энергии и позитиве. Желтый зажигает эмоции и излучает радость, счастье и тепло. Его используют McDonald's, Snapchat и IKEA, чтобы передать настроение свободы и оригинальности.

Значення кольорів у психології
Вывеска McDonald's. Фото: Pexels

Фиолетовый

Это цвет роскоши, креатива и духовности. Он ассоциируется с лояльностью, поэтому идеально подойдет всем, кто стремится завоевать доверие. Фиолетовый — основной цвет Cadbury, Hallmark и премиальных бьюти-брендов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги по психологии стоит прочитать. После них вы посмотрите на жизнь по-новому.

Также мы рассказывали о том, какие признаки свидетельствуют о том, что человек - эмпат. Такие личности очень чувствуют других.

психология эмоции интересные факты психика цвета
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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