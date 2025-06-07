Після цієї фрази все стає зрозуміло — перевірте, які ваші стосунки насправді

Щаслива пара. Фото: Freepik

Стосунки — справа не проста. Іноді нам здається, що все погано, хоча насправді це не так. Або ж навпаки — багато хто не бачить токсичності у своєму партнері та пропускає це повз вуха. Існує одна фраза, яка точно допоможе вам зрозуміти, чи здорові у вас стосунки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фраза, яка розкаже про стосунки все

"Про справжнє ставлення до вас чоловіка говорять його вчинки". Достатньо запам'ятати цю одну фразу, аби знати, чи у вас хороші стосунки. Не слова чи обіцянки варто брати до уваги. Зверніть погляд саме на вчинки чоловіка. Це покаже його справжні почуття.

Якщо чоловік може запросто зникнути на кілька днів чи не вважає за потрібне зустріти вас з потяга, наприклад, це свідчить про його байдужість до вас. Варто це вчасно зрозуміти. Не шукайте відмовки та виправдання для поведінки чоловіка. Змиріться з тим, що люблячий партнер не зможе так ставитись до вас.

Хлопець та дівчина. Фото: Freepik

Разом з тим, ця фраза може також й показати, що у вас все гаразд. Якщо ви можете сказати, що чоловік піклується про вас та робить важливі для вас вчинки, — це про справжні почуття й любов. Не обов'язково партнер має робити щось масштабне. Навіть елементарні речі, на які він згоден заради вас, можуть свідчити про його істинні почуття. Наприклад, він вкриває вас пледом чи купує дорогою з роботи улюблений батончик — це все вчинки, які говорять про інтерес та щирі почуття до вас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що чоловік про вас думає. Поставте йому одне просте питання.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що стосунки вигоріли. На це вкажуть п'ять головних ознак.