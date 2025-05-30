Ознаки вигорання між партнерами — перевірте чи є це у ваших стосунках

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Відсутність емоційної підтримки та втома — це про вигорання у стосунках. Воно настає тоді, коли зникає зв'язок між партнерами. Якщо вчасно помітити проблему, ситуацію можна виправити, а колишні почуття повернути.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ознаки вигорання у стосунках

Відчуття, що нічого не зміниться

Це перший дзвіночок, який повідомить вам про те, що стосунки сходять нанівець. Відчуття того, що поруч з партнером ніколи вже не буде по-іншому, а відносини перестали рухатись, виникає тоді, коли губиться довіра.

Емоційна відстороненість

Байдужість до партнера також свідчить про те, що ваші стосунки вигоріли. Постійна емоційна відстороненість вказує на серйозні проблеми, які варто розв'язувати негайно. В іншому випадку, результат буде одним — розставання.

Погані стосунки між парою. Фото: Freepik

Звинувачення замість підтримки

Партнери, між якими є теплі почуття, завжди підтримують одне одного. Якщо ж замість того, щоб заспокоїти, вас починають звинувачувати, це сигнал про вигорання ваших почуттів. Його не можна ігнорувати.

Цинічні думки щодо любові й довіри

Якщо у стосунках виникають думки про любов, не як про прекрасне відчуття, а як про річ, якою можна знехтувати, це яскравий червоний прапорець. Така поведінка означає тільки те, що стосунки вже давно вигоріли.

Пара розходиться. Фото: Freepik

Відносини лише забирають енергію, а не дають

Стосунки — це не просто про те, щоб бути поруч. Вони повинні наповнювати обох партнерів, а не тільки забирати енергію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички у стосунках є токсичними. Багато хто вважає це нормою.

Також ми розповідали про те, які фільми варто подивитись парам на межі розлучення. Це кіно може врятувати стосунки.