Ці токсичні звички у стосунках мало хто помічає — перевірте, чи є у вас

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Токсичність партнера іноді може бути добре замаскована. Важливо розуміти, де поведінка другої половинки виходить за межі норми, адже це може зруйнувати не тільки стосунки, а й психіку партнера.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Токсичні звички у стосунках

Будувати стосунки принципом "ти мені — я тобі"

Побудова здорових стосунків — це не підрахунок очок. Справедливість та баланс звісно має бути, але не варто перетворювати це на блокнот із записами того, хто скільки разів помилився чи зізнався у коханні. Це руйнує почуття між партнерами, перетворюючи стосунки у набір аргументів.

Вважати, що ваш партнер має доповнювати вас

Ваша кохана людина не має доповнювати вас. Це найбільша помилка, якої припускаються у стосунках. Кожен має бути окремою особистістю з власними бажаннями, вподобаннями та характером. Протилежна думка призводить тільки до токсичної співзалежності.

Засмучені чоловік та жінка. Фото: Freepik

Порівнювати бурхливий конфлікт з пристрастю

Справді щасливе кохання — про спокій та ніжність. Це вказує на те, що обоє партнерів емоційно стабільні та поважають одне одного. Однак часто пари плутають бурхливі конфлікти з пристрастю. Мовляв, так виявляються справжні емоції. Зрештою ж постійні скандали призводять тільки до вигорання.

Натяки замість прямої розмови

Звичка не говорити прямо, а чекати поки партнер здогадається сам, одна з найтоксичніших. Не говоріть з коханою людиною підказками та загадками, а відверто заявіть про свої бажання, адже ніхто не вміє читати чужі думки. Це покаже, що ви готові до здорового діалогу та емоційно дорослі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які питання допоможуть партнерам зблизитись. Обов'язково обговоріть це.

Також ми розповідали про те, через що найчастіше руйнуються стосунки. На це багато хто не звертає увагу.