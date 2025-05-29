Эти токсичные привычки в отношениях мало кто замечает — проверьте, есть ли у вас

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Токсичность партнера иногда может быть хорошо замаскирована. Важно понимать, где поведение второй половинки выходит за пределы нормы, ведь это может разрушить не только отношения, но и психику партнера.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Строить отношения по принципу "ты мне — я тебе"

Построение здоровых отношений — это не подсчет очков. Справедливость и баланс конечно должен быть, но не стоит превращать это в блокнот с записями того, кто сколько раз ошибся или признался в любви. Это разрушает чувства между партнерами, превращая отношения в набор аргументов.

Считать, что ваш партнер должен дополнять вас

Ваш любимый человек не должен дополнять вас. Это самая большая ошибка, которую допускают в отношениях. Каждый должен быть отдельной личностью с собственными желаниями, предпочтениями и характером. Противоположное мнение приводит только к токсичной созависимости.

Расстроенные мужчина и женщина. Фото: Freepik

Сравнивать бурный конфликт со страстью

Действительно счастливая любовь — о спокойствии и нежности. Это указывает на то, что оба партнера эмоционально стабильны и уважают друг друга. Однако часто пары путают бурные конфликты со страстью. Мол, так проявляются настоящие эмоции. В конце концов постоянные скандалы приводят только к выгоранию.

Намеки вместо прямого разговора

Привычка не говорить прямо, а ждать пока партнер догадается сам, одна из самых токсичных. Не говорите с любимым человеком подсказками и загадками, а откровенно заявите о своих желаниях, ведь никто не умеет читать чужие мысли. Это покажет, что вы готовы к здоровому диалогу и эмоционально взрослые.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вопросы помогут партнерам сблизиться. Обязательно обсудите это.

Также мы рассказывали о том, из-за чего чаще всего рушатся отношения. На это многие не обращают внимание.