Як зрозуміти серйозність намірів чоловіка — поставте йому ці питання

Пара на побаченні. Фото: Freepik

Лише щирі та відверті розмови допоможуть зрозуміти, чи партнер налаштований серйозно на стосунки. Однак, якщо чоловік довго не заводить мову про це, жінці варто проявити ініціативу та поставити питання, на які вона хоче знати відповіді.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Питання, які варто поставити чоловікові

Серйозні стосунки — це не слова, а дії. Якщо ви прагнете зрозуміти, як налаштований партнер, не бійтеся його запитати про справжні почуття та емоції, які він відчуває. Така відвертість допоможе визначити, чи варто вам далі рухатись в одному напрямку. Бо ж якщо ви шукаєте стосунки для створення сім'ї, а він — для розваги на кілька днів, вдалого союзу у вас точно не буде.

Дівчина та хлопець говорять. Фото: Freepik

Аби зрозуміти справжні наміри чоловіка, поставте йому ці 15 питань:

Що для тебе серйозні стосунки — комфорт чи відповідальність?

Чому ти не з тими, хто був до мене?

Коли все йде не так, ти біжиш чи говориш?

Ти реально бачиш нас разом через рік?

Ти здатен обирати одну, навіть коли спокуса поруч?

Ти поважаєш жіночу свободу, чи тільки поки вона зручна?

Як ти реагуєш, коли жінка сильніша за тебе?

Що важливіше: твій комфорт чи мої почуття?

Що для тебе зрада? І ти собі це дозволяв?

Ти зможеш зізнатись, що був неправий без маніпуляцій?

Ти хочеш дітей чи просто "так заведено"?

Коли все стане складно, ти обереш терапію чи втечу?

Коли ти втрачаєш інтерес, ти чесний чи граєш далі?

Ти будеш поруч, коли я впаду, чи скажеш "сама винна"?

Що ти шукаєш: партнерку чи слухняну тінь?

Деякі з цих питань можуть бути незручними. Однак відповіді точно вкажуть вам на те, чи варто продовжувати спілкування з людиною.

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