Які знаки Зодіаку ніколи не будуть щасливими разом — навіть не починайте стосунки

Дівчина та хлопець. Фото: Freepik

Деякі пари не можуть бути разом, навіть якщо їх тягне одне до одного. Такі знаки Зодіаку можуть закохатись та спробувати побудувати стосунки, але шанси на щасливе майбутнє для таких пар мізерні.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Несумісні пари за знаками Зодіаку

Лев та Козеріг

Лев — знак Зодіаку, який прагне визнання та уваги. Він хоче бути головним та все для цього робить. Козеріг же не поступається сценою. Він, хоча й стриманіший стратег за Лева, але прагне до контролю й влади. Спочатку обоє захоплюються силою одне одного, але пізніше це може призвести до протистояння.

Пара свариться. Фото: Freepik

Телець та Водолій

Водолій — повітряний знак Зодіаку, який часто буває холодним у побуті. А от Телець — приземлений, надійний та практичний. Вони дивляться в протилежні сторони. Водолій постійно кудись несеться, а Телець прагне осісти на місці. На початку це може здаватись романтичним, але зрештою — викличе проблеми у стосунках.

Рак та Стрілець

Рак прагне до затишку та стабільності. Натомість Стрілець хоче відкривати нові можливості та пригоди. Саме це й може стати точкою непорозумінь. Рак намагається будувати гніздо, а Стрілець — розправити крила. У побудові майбутнього в таких парах відбувається хаос.

Пара свариться. Фото: Freepik

Лев та Діва

Ці знаки Зодіаку мають низьку любовну сумісність. Жінка-Лев дуже вимоглива у стосунках, а от чоловік-Діва не завжди може бути ласкавим й дати те, що необхідно такій партнерці. Вони по-різному ставляться до побуту, грошей й спільного бачення життя. Обидва знаки Зодіаку дуже вперті та не зможуть змінити одне одного. Попри це, стосунки можуть бути хорошими, якщо обоє будуть старанно над ними працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з чоловіків тягне зі шлюбом до останнього. Цей знак Зодіаку дуже любить свободу.

Також ми розповідали про те, жінки яких знаків Зодіаку притягують багатих чоловіків. Вони завжди живуть на широку ногу.