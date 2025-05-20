Какие знаки Зодиака никогда не будут счастливы вместе — даже не начинайте отношения

Девушка и парень. Фото: Freepik

Некоторые пары не могут быть вместе, даже если их тянет друг к другу. Такие знаки Зодиака могут влюбиться и попытаться построить отношения, но шансы на счастливое будущее для таких пар мизерные.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Несовместимые пары по знакам Зодиака

Лев и Козерог

Лев — знак Зодиака, который стремится к признанию и вниманию. Он хочет быть главным и все для этого делает. Козерог же не уступает сцену. Он, хотя и более сдержанный стратег, чем Лев, но стремится к контролю и власти. Сначала оба восхищаются силой друг друга, но позже это может привести к противостоянию.

Пара ссорится. Фото: Freepik

Телец и Водолей

Водолей — воздушный знак Зодиака, который часто бывает холодным в быту. А вот Телец — приземленный, надежный и практичный. Они смотрят в противоположные стороны. Водолей постоянно куда-то несется, а Телец стремится осесть на месте. В начале это может показаться романтичным, но в конце концов — вызовет проблемы в отношениях.

Рак и Стрелец

Рак стремится к уюту и стабильности. Стрелец же хочет открывать новые возможности и приключения. Именно это и может стать точкой недоразумений. Рак пытается строить гнездо, а Стрелец — расправить крылья. В построении будущего в таких парах происходит хаос.

Пара ссорится. Фото: Freepik

Лев и Дева

Эти знаки Зодиака имеют низкую любовную совместимость. Женщина-Лев очень требовательна в отношениях, а вот мужчина-Дева не всегда может быть ласковым и дать то, что необходимо такой партнерше. Они по-разному относятся к быту, деньгам и общему видению жизни. Оба знака Зодиака очень упрямы и не смогут изменить друг друга. Несмотря на это, отношения могут быть хорошими, если оба будут усердно над ними работать.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из мужчин тянет с браком до последнего. Этот знак Зодиака очень любит свободу.

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