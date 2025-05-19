Від цього знаку Зодіаку пропозиції не дочекаєшся — ще й нерви попсує

Чоловік у костюмі. Фото: Freepik

Деякі чоловіки не прагнуть швидко одружуватись та тягнуть з весіллям до останнього. Така поведінка найбільше притаманна представникам одного знака Зодіаку. До всього, він ще й має характер, який витримає далеко не кожна жінка.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Астрологи зазначають, що найбільше бояться шлюбу чоловіки-Скорпіони. Для них серйозні стосунки зі штампом у паспорті асоціюються з емоційною вразливістю. Такі чоловіки не бажають втратити контроль над власними почуттями та свідомо намагаються віддалитись від партнерки.

Красивий чоловік в окулярах. Фото: Pexels

Скорпіони уникають глибоких прив'язаностей. Представники цього знака Зодіаку сприймають відкритість у стосунках як прояв слабкості. Вони ретельно маскують свої почуття та рідко коли напряму заявляють про них.

Крім цього, чоловіки-Скорпіони відзначаються сильною впертістю. У стосунках це часто заважає. Вони намагаються взяти все під свій контроль та нав'язують жінці свою думку. Побудувати міцний союз з таким партнером зможе тільки вольова жінка, яка буде точно розуміти свої потреби та відстоювати їх.

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