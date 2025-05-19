От этого знака Зодиака предложения не дождешься — еще и нервы попортит

Мужчина в костюме. Фото: Freepik

Некоторые мужчины не стремятся быстро жениться и тянут со свадьбой до последнего. Такое поведение больше всего присуще представителям одного знака Зодиака. Ко всему, он еще и имеет характер, который выдержит далеко не каждая женщина.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Астрологи отмечают, что больше всего боятся брака мужчины-Скорпионы. Для них серьезные отношения со штампом в паспорте ассоциируются с эмоциональной уязвимостью. Такие мужчины не желают потерять контроль над собственными чувствами и сознательно пытаются отдалиться от партнерши.

Красивый мужчина в очках. Фото: Pexels

Скорпионы избегают глубоких привязанностей. Представители этого знака Зодиака воспринимают открытость в отношениях как проявление слабости. Они тщательно маскируют свои чувства и редко когда напрямую заявляют о них.

Кроме этого, мужчины-Скорпионы отличаются сильным упрямством. В отношениях это часто мешает. Они пытаются взять все под свой контроль и навязывают женщине свое мнение. Построить крепкий союз с таким партнером сможет только волевая женщина, которая будет точно понимать свои потребности и отстаивать их.

Напомним, ранее мы писали о том, женщины каких знаков Зодиака притягивают богатых мужчин. Они живут в достатке.

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