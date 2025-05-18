Криза у стосунках — як зробити її точкою росту, а не кінцем

Погані стосунки між парою. Фото: Freepik

Стосунки не можливі без непорозумінь та конфліктів. Будь-яка пара рано чи пізно зіткнеться з кризою, але не обов'язково це означає крах всього. Якщо знати, як подолати цю проблему, відносини можна налагодити.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чому виникає криза у стосунках

Кризи у стосунках можна поділити на етапи. Перші непорозуміння можуть виникнути десь у 3-6 місяців. Це таке собі зіткнення з реальністю, коли люди починають дивитись одне на одного тверезо. Й іноді недоліки, на які спочатку закривались очі, можуть стати принциповим питанням.

Десь через 1-2 роки стосунків настає криза близькості. В цей момент у партнерів виникає відчуття пустоти, якщо над стосунками не працювати. Люди починають віддалятись одне від одного.

Криза у стосунках. Фото: Freepik

Приблизно у 5-7 років на пару може чекати криза стабільності. В цей період у партнерів може виникати питання, чи щасливі вони у стосунках. Це часто супроводжується внутрішніми зламами та бажанням змін.

Крім цих трьох етапів, кризи у стосунках можуть ставатись через стреси чи інші труднощі, які виникають в житті. Крім того, потужним каталізатором проблем може бути народження дитини.

Як побороти кризу у відносинах

Розберіться у причинах проблем

Під звичайною немитою чашкою може ховатись значно серйозніша проблема. Якщо через таку дрібничку ви спалахуєте мов сірник, спробуйте зрозуміти суть цих емоцій. Брак уваги, жестів, щирої ніжності? Обговоріть це з партнером.

Погані стосунки між чоловіком та жінко. Фото: Freepik

Працюйте над спільними враженнями

Над стосунками дійсно потрібно працювати. Це не банальна фраза, а щира правда. Емоційний зв'язок зникає, тож спробуйте створити нові спільні враження. Організуйте подорож чи підіть разом на танці. Зробіть те, що додасть динаміки у ваші стосунки.

Зверніться до психотерапевта

Не варто чекати до останнього й аж тоді звертатись до спеціаліста. Може бути запізно. Натомість запропонуйте партнерові піти на терапію ще на початковому етапі непорозумінь. Це допоможе вам глибше зрозуміти проблеми та подолати їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про найпопулярнішу причину розлучень. Частіше всього справа саме у жінці.

Також ми розповідали про те, які п'ять заборон мають бути у здорових стосунках. Вони можуть врятувати ваші почуття.