Кризис в отношениях — как сделать его точкой роста, а не концом

Плохие отношения между парой. Фото: Freepik

Отношения не возможны без недоразумений и конфликтов. Любая пара рано или поздно столкнется с кризисом, но не обязательно это означает крах всего. Если знать, как преодолеть эту проблему, отношения можно наладить.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Почему возникает кризис в отношениях

Кризисы в отношениях можно разделить на этапы. Первые недоразумения могут возникнуть где-то в 3-6 месяцев. Это некое столкновение с реальностью, когда люди начинают смотреть друг на друга трезво. И иногда недостатки, на которые сначала закрывались глаза, могут стать принципиальным вопросом.

Где-то через 1-2 года отношений наступает кризис близости. В этот момент у партнеров возникает ощущение пустоты, если над отношениями не работать. Люди начинают отдаляться друг от друга.

Кризис в отношениях. Фото: Freepik

Примерно в 5-7 лет пару может ждать кризис стабильности. В этот период у партнеров может возникать вопрос, счастливы ли они в отношениях. Это часто сопровождается внутренними изломами и желанием перемен.

Кроме этих трех этапов, кризисы в отношениях могут происходить из-за стрессов или других трудностей, которые возникают в жизни. Кроме того, мощным катализатором проблем может быть рождение ребенка.

Как побороть кризис в отношениях

Разберитесь в причинах проблем

Под обычной немытой чашкой может скрываться значительно более серьезная проблема. Если из-за такой мелочи вы вспыхиваете как спичка, попробуйте понять суть этих эмоций. Нехватка внимания, жестов, искренней нежности? Обсудите это с партнером.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Работайте над совместными впечатлениями

Над отношениями действительно нужно работать. Это не банальная фраза, а искренняя правда. Эмоциональная связь исчезает, поэтому попробуйте создать новые совместные впечатления. Организуйте путешествие или пойдите вместе на танцы. Сделайте то, что добавит динамики в ваши отношения.

Обратитесь к психотерапевту

Не стоит ждать до последнего и только тогда обращаться к специалисту. Может быть слишком поздно. Вместо этого предложите партнеру пойти на терапию еще на начальном этапе недоразумений. Это поможет вам глубже понять проблемы и преодолеть их.

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