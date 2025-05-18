Кризис в отношениях — как сделать его точкой роста, а не концом

Черная полоса в отношениях — как паре преодолеть кризис
Отношения не возможны без недоразумений и конфликтов. Любая пара рано или поздно столкнется с кризисом, но не обязательно это означает крах всего. Если знать, как преодолеть эту проблему, отношения можно наладить.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Почему возникает кризис в отношениях
Кризисы в отношениях можно разделить на этапы. Первые недоразумения могут возникнуть где-то в 3-6 месяцев. Это некое столкновение с реальностью, когда люди начинают смотреть друг на друга трезво. И иногда недостатки, на которые сначала закрывались глаза, могут стать принципиальным вопросом.
Где-то через 1-2 года отношений наступает кризис близости. В этот момент у партнеров возникает ощущение пустоты, если над отношениями не работать. Люди начинают отдаляться друг от друга.
Примерно в 5-7 лет пару может ждать кризис стабильности. В этот период у партнеров может возникать вопрос, счастливы ли они в отношениях. Это часто сопровождается внутренними изломами и желанием перемен.
Кроме этих трех этапов, кризисы в отношениях могут происходить из-за стрессов или других трудностей, которые возникают в жизни. Кроме того, мощным катализатором проблем может быть рождение ребенка.
Как побороть кризис в отношениях
Разберитесь в причинах проблем
Под обычной немытой чашкой может скрываться значительно более серьезная проблема. Если из-за такой мелочи вы вспыхиваете как спичка, попробуйте понять суть этих эмоций. Нехватка внимания, жестов, искренней нежности? Обсудите это с партнером.
Работайте над совместными впечатлениями
Над отношениями действительно нужно работать. Это не банальная фраза, а искренняя правда. Эмоциональная связь исчезает, поэтому попробуйте создать новые совместные впечатления. Организуйте путешествие или пойдите вместе на танцы. Сделайте то, что добавит динамики в ваши отношения.
Обратитесь к психотерапевту
Не стоит ждать до последнего и только тогда обращаться к специалисту. Может быть слишком поздно. Вместо этого предложите партнеру пойти на терапию еще на начальном этапе недоразумений. Это поможет вам глубже понять проблемы и преодолеть их.
Напомним, ранее мы писали о самой популярной причине разводов. Чаще всего дело именно в женщине.
Также мы рассказывали о том, какие пять запретов должны быть в здоровых отношениях. Они могут спасти ваши чувства.
Читайте Новини.LIVE!