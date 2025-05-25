Как понять серьезность намерений мужчины — задайте ему эти вопросы

Пара на свидании. Фото: Freepik

Только искренние и откровенные разговоры помогут понять, настроен ли партнер серьезно на отношения. Однако, если мужчина долго не заводит речь об этом, женщине стоит проявить инициативу и задать вопросы, на которые она хочет знать ответы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Вопросы, которые стоит задать мужчине

Серьезные отношения — это не слова, а действия. Если вы хотите понять, как настроен партнер, не бойтесь его спросить об истинных чувствах и эмоциях, которые он испытывает. Такая откровенность поможет определить, стоит ли вам дальше двигаться в одном направлении. Ведь если вы ищете отношения для создания семьи, а он — для развлечения на несколько дней, удачного союза у вас точно не будет.

Девушка и парень говорят. Фото: Freepik

Чтобы понять истинные намерения мужчины, задайте ему эти 15 вопросов:

Что для тебя серьезные отношения — комфорт или ответственность?

Почему ты не с теми, кто был до меня?

Когда все идет не так, ты бежишь или говоришь?

Ты реально видишь нас вместе через год?

Ты способен выбирать одну, даже когда соблазн рядом?

Ты уважаешь женскую свободу, или только пока она удобна?

Как ты реагируешь, когда женщина сильнее тебя?

Что важнее: твой комфорт или мои чувства?

Что для тебя измена? Позволял ли ты себе это?

Ты сможешь признаться, что был неправ без манипуляций?

Ты хочешь детей или просто "так заведено"?

Когда все станет сложно, ты выберешь терапию или побег?

Когда ты теряешь интерес, ты честный или играешь дальше?

Ты будешь рядом, когда я упаду, или скажешь "сама виновата"?

Что ты ищешь: партнершу или послушную тень?

Некоторые из этих вопросов могут быть неудобными. Однако ответы точно укажут вам на то, стоит ли продолжать общение с человеком.

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