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Помогут сблизиться — вопросы, которые стоит задать мужчине

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Дата публикации 25 мая 2025 10:36
Как понять серьезность намерений мужчины — задайте ему эти вопросы
Пара на свидании. Фото: Freepik

Только искренние и откровенные разговоры помогут понять, настроен ли партнер серьезно на отношения. Однако, если мужчина долго не заводит речь об этом, женщине стоит проявить инициативу и задать вопросы, на которые она хочет знать ответы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Вопросы, которые стоит задать мужчине

Серьезные отношения — это не слова, а действия. Если вы хотите понять, как настроен партнер, не бойтесь его спросить об истинных чувствах и эмоциях, которые он испытывает. Такая откровенность поможет определить, стоит ли вам дальше двигаться в одном направлении. Ведь если вы ищете отношения для создания семьи, а он — для развлечения на несколько дней, удачного союза у вас точно не будет.

Питання, які варто поставити чоловікові
Девушка и парень говорят. Фото: Freepik

Чтобы понять истинные намерения мужчины, задайте ему эти 15 вопросов:

  • Что для тебя серьезные отношения — комфорт или ответственность?
  • Почему ты не с теми, кто был до меня?
  • Когда все идет не так, ты бежишь или говоришь?
  • Ты реально видишь нас вместе через год?
  • Ты способен выбирать одну, даже когда соблазн рядом?
  • Ты уважаешь женскую свободу, или только пока она удобна?
  • Как ты реагируешь, когда женщина сильнее тебя?
  • Что важнее: твой комфорт или мои чувства?
  • Что для тебя измена? Позволял ли ты себе это?
  • Ты сможешь признаться, что был неправ без манипуляций?
  • Ты хочешь детей или просто "так заведено"?
  • Когда все станет сложно, ты выберешь терапию или побег?
  • Когда ты теряешь интерес, ты честный или играешь дальше?
  • Ты будешь рядом, когда я упаду, или скажешь "сама виновата"?
  • Что ты ищешь: партнершу или послушную тень?

Некоторые из этих вопросов могут быть неудобными. Однако ответы точно укажут вам на то, стоит ли продолжать общение с человеком.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчин каких знаков Зодиака стоит остерегаться. Они слишком токсичны в отношениях.

Также мы рассказывали о том, как паре преодолеть кризис. Он может возникнуть в любых отношениях.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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