Стосунки приречені на провал — чотири ознаки, які вкажуть на це

Погані стосунки між хлопцем та дівчиною. Фото: Freepik

Зв'язок між парами рідко коли руйнується в один момент. Найчастіше почуття гаснуть повільно та непомітно. Однак, якщо деякі стосунки ще можна врятувати, то інші — приречені на провал. Зрозуміти, чи пара розлучиться у найближчі п'ять років, можна через їхню взаємодію.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Ознаки, які вказують на тріщину у стосунках

Постійна критика

Стосунки приречені, якщо хоча б один з партнерів дозволяє собі критикувати не вчинки другої половинки, а саме її особистість. Тобто, замість того, аби сказати: "Мені боляче, коли ти так робиш" партнер починає звинувачувати: "З тобою неможливо говорити". Така критика руйнує відчуття безпеки, а без нього побудувати здорові стосунки неможливо.

Зневага між партнерами

Майже стовідсотковим показником того, що пара розійдеться, є зневага між партнерами. Глузування, образи та сарказм — це ознака токсичних стосунків, які довго не протримаються. Часто зверхність може маскуватись й під жарти. Однак вони перестають бути смішними, коли починають зачіпати почуття іншої людини.

Напружені стосунки між парою. Фото: Freepik

Перекладання відповідальності

Ще одна часта причина розриву стосунків — уникнення відповідальності за вчинки. Якщо партнер постійно звинувачує другу половинку замість того, аби визнати власну помилку та попросити вибачення, навряд чи вдасться побудувати щасливий союз. Таким чином він тільки уникає відповідальності.

Ігнорування партнера

Так звана "емоційна стіна" руйнує стосунки чи не найбільше. Будь-які проблеми можна вирішити, якщо про них говорити. Мовчання, ігнорування чи відсутність контакту після сварки — це не про дорослу позицію. Такий кінець конфліктів призводить тільки до накопичення образ, які рано чи пізно виллються назовні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку помилку в стосунках часто допускають жінки. Вона призводить до розставання.

Також ми розповідали про те, як зрозуміти, що чоловік ніколи не зрадить. Вірних партнерів видають кілька ознак.