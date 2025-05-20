Найпоширеніша жіноча помилка у стосунках — все тільки руйнує

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Пари розходяться з різних причин — згасають почуття чи змінюються погляди на життя. Однак є одна причина, яка точно призведе до розриву відносин. Вона полягає в найбільшій жіночій помилці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Коли жінка точно розірве стосунки

Жінка руйнує стосунки, якщо в неї не закрита базова потреба у безпеці. Це фундамент, на якому будуються гармонійні відносини. Вона здатна любити, підтримувати та бути м'якою, коли почувається захищеною.

Пара свариться. Фото: Freepik

Якщо ж мозок жінки відчуває небезпеку, він вмикає такий собі режим виживання. Партнерка втрачає свою м'якість, перетворюючись на чоловіка у спідниці. Вона вдається до маніпуляцій, оскільки вважає, що повинна думати більше про благо, а не про кохання. Часто такі жінки корять чоловіків та вважають, що їм повинні завдячувати.

Такий постійний стрес впливає на емоційний та фізичний стан. Зокрема, жінка стає дратівливою. Згодом можуть проявлятись психосоматичні захворювання. ﻿﻿Замість тепла та підтримки чоловік отримує закиди та скандали. Зрештою це призводить лише до одного — розставання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не втратити стосунки на відстані. Ці дієві поради допоможуть усім.

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