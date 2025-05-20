Самая распространенная женская ошибка в отношениях — все только разрушает

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Пары расходятся по разным причинам — угасают чувства или меняются взгляды на жизнь. Однако есть одна причина, которая точно приведет к разрыву отношений. Она заключается в самой большой женской ошибке.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Женщина разрушает отношения, если у нее не закрыта базовая потребность в безопасности. Это фундамент, на котором строятся гармоничные отношения. Она способна любить, поддерживать и быть мягкой, когда чувствует себя защищенной.

Пара ссорится. Фото: Freepik

Если же мозг женщины чувствует опасность, он включает некий режим выживания. Партнерша теряет свою мягкость, превращаясь в мужчину в юбке. Она прибегает к манипуляциям, поскольку считает, что должна думать больше о благе, а не о любви. Часто такие женщины корят мужчин и считают, что им должны быть обязаны.

Такой постоянный стресс влияет на эмоциональное и физическое состояние. В частности, женщина становится раздражительной. Впоследствии могут проявляться психосоматические заболевания. Вместо тепла и поддержки мужчина получает упреки и скандалы. В конце концов это приводит лишь к одному — расставанию.

Напомним, ранее мы писали о том, как не потерять отношения на расстоянии. Эти действенные советы помогут всем.

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