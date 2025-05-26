Отношения обречены на провал — четыре признака, которые укажут на это

Плохие отношения между парнем и девушкой. Фото: Freepik

Связь между парами редко когда разрушается в один момент. Чаще всего чувства гаснут медленно и незаметно. Однако, если некоторые отношения еще можно спасти, то другие — обречены на провал. Понять, расстанется ли пара в ближайшие пять лет, можно через их взаимодействие.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Признаки, что указывают на трещину в отношениях

Постоянная критика

Отношения обречены, если хотя бы один из партнеров позволяет себе критиковать не поступки второй половинки, а именно ее личность. То есть, вместо того, чтобы сказать: "Мне больно, когда ты так делаешь" партнер начинает обвинять: "С тобой невозможно говорить". Такая критика разрушает чувство безопасности, а без него построить здоровые отношения невозможно.

Пренебрежение между партнерами

Почти стопроцентным показателем того, что пара разойдется, является пренебрежение между партнерами. Насмешки, оскорбления и сарказм — это признак токсичных отношений, которые долго не продержатся. Часто пренебрежение может маскироваться и под шутки. Однако они перестают быть смешными, когда начинают задевать чувства другого человека.

Напряженные отношения между парой. Фото: Freepik

Перекладывание ответственности

Еще одна частая причина разрыва отношений — избегание ответственности за поступки. Если партнер постоянно обвиняет вторую половинку вместо того, чтобы признать собственную ошибку и попросить прощения, вряд ли удастся построить счастливый союз. Таким образом он только избегает ответственности.

Игнорирование партнера

Так называемая "эмоциональная стена" разрушает отношения больше всего. Любые проблемы можно решить, если о них говорить. Молчание, игнорирование или отсутствие контакта после ссоры — это не о взрослой позиции. Такой конец конфликтов приводит только к накоплению обид, которые рано или поздно выльются наружу.

Напомним, ранее мы писали о том, какую ошибку в отношениях часто допускают женщины. Она приводит к расставанию.

Также мы рассказывали о том, как понять, что мужчина никогда не изменит. Верных партнеров выдают несколько признаков.