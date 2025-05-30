Признаки выгорания между партнерами — проверьте есть ли это в ваших отношениях

Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Отсутствие эмоциональной поддержки и усталость — это о выгорании в отношениях. Оно наступает тогда, когда исчезает связь между партнерами. Если вовремя заметить проблему, ситуацию можно исправить, а прежние чувства вернуть.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Признаки выгорания в отношениях

Ощущение, что ничего не изменится

Это первый звоночек, который сообщит вам о том, что отношения сходят на нет. Ощущение того, что рядом с партнером никогда уже не будет по-другому, а отношения перестали двигаться, возникает тогда, когда теряется доверие.

Эмоциональная отстраненность

Безразличие к партнеру также свидетельствует о том, что ваши отношения выгорели. Постоянная эмоциональная отстраненность указывает на серьезные проблемы, которые следует решать немедленно. В противном случае, результат будет одним — расставание.

Плохие отношения между парой. Фото: Freepik

Обвинения вместо поддержки

Партнеры, между которыми есть теплые чувства, всегда поддерживают друг друга. Если же вместо того, чтобы успокоить, вас начинают обвинять, это сигнал о выгорании ваших чувств. Его нельзя игнорировать.

Циничные мысли о любви и доверии

Если в отношениях возникают мысли о любви, не как о прекрасном чувстве, а как о вещи, которой можно пренебречь, это яркий красный флажок. Такое поведение означает только то, что отношения уже давно выгорели.

Пара расходится. Фото: Freepik

Отношения лишь забирают энергию, а не дают

Отношения — это не просто о том, чтобы быть рядом. Они должны наполнять обоих партнеров, а не только забирать энергию.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки в отношениях являются токсичными. Многие считают это нормой.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стоит посмотреть парам на грани развода. Это кино может спасти отношения.